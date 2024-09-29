Semt pazarında cinayette: 1 kişi tutuklandı

Kocaeli İzmit ilçesi Doğu Kışla mevkisinde kurulan Cumartesi Pazarı'nda pazarcı esnafı ile hal esnafı arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve taraflar bıçak çekti. Kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulanslarla hastanelere sevk etti. Yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

AĞIR YARALANAN PAZARCI KURTARILAMADI

Bıçaklı kavgada yaralanan pazarcı esnafı Yiğit Laç, kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Laç, hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan diğer iki kişi, Yiğit Laç'ın akrabası Ali B. ve U.C.L.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın, Yiğit Laç ve akrabası Ali B. ile hal esnafı E.T. arasında geçmişe dayalı bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün hızlı çalışmaları sonucu olayı gerçekleştirdiği iddia edilen E.T. ve olayla ilgisi olduğu değerlendirilen K.T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. K.T. savcılıkta serbest bırakılırken, E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.