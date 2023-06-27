Semt pazarında korkunç cinayet! Demir çubukla defalarca vurarak öldürdü!

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Değirmendere mevkiinde sabah saatlerinde kan dondurucu bir cinayet işlendi. İddialara göre uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Tuanay Çetin, bölgede kurulan Salı Pazarında tezgah açmaya gelen Şakir Kaya'nın yanına geldi. Pazarcı esnaftan sigara isteyen genç, olumsuz yanıt alınca kendisiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüncede, pazarcıların tezgah kurmak amacıyla kullandıkları bir demir çubuğu eline geçirerek yaşlı adama vurmaya başladı. Başına aldığı darbe ile yere düşen adama vurmaya devam ettiği iddia edilen Çetin, daha sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları kontroller sonucu yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ve kaçan zanlıyı yakalamak amacıyla çalışma başlatan emniyet güçleri kısa sürede zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Birol Şakir Kaya'nın cenazesi adli işlemler için morga kaldırıldı. Öte yandan Gölcük Pazarcılar Odası Başkanı Şahin Temel, "Birol ağabeyimiz cana yakın sevecen bir insandı. Evli ve 2 çocuk babasıydı. Gölcük Şirinköy'de ikamet eder ve bir çok pazarda tezgah açardı. Bu sabah bu korkunç olaya kurban gitti. Olayı gerçekleştiren kişi hem vatandaşlara hem de pazarcı esnafa problem yaşatan bir kişiydi. Para ve sigara isterdi. Zaman zaman ufak tartışmalarda yaşanırdı. Zaten kendisi cezaevinden 3-5 gün önce çıkmıştı. Sonunda bir cana mal oldu. Çok üzgünüz" dedi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Kaya'nın cenaze bilgilerinin henüz netleşmediğini ifade etti.