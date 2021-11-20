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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Sen melek kalpli bir annesin

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Sen melek kalpli bir annesin

2 çocuk annesi Çiçek Akçay, kanseri 3 kez yendikten sonra kendisini lösemili çocuklara adadı. Geçen yıl lösemi hastası Bera’ya gönüllü anne olan Akçay bu yıl da 3 yaşındaki lösemili Mihrimah’ı kanatları altına aldı. Mihrimah, 3’üncü yaş gününde Akçay’a sevgisini sözlere döktü

Antalya Manavgat'ta yaşayan ve 3 kez kanseri yenen 2 çocuk annesi Çiçek Akçay (38) lösemi konusunda farkındalık oluşturmaya ve çocuk hastalara moral desteği olmaya devam ediyor. Geçen yıl lösemi hastası Bera Alasırt'a (5) gönüllü anne olan Çiçek Akçay, şimdi de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 3 yaşındaki Mihrimah Gasanova'ya gönüllü anne oldu. Çiçek Akçay, Mihrimah ve annesi Aynur Gasanova'ya doğum günü sürprizi yaptı. Lösemili ailelere kapılarını açması ile herkesin takdiri kazanan Manavgat Muallim Pastanesi'nde gerçekleşen etkinliğe Bera Alasırt ile lösemiyi yenmiş başka çocukların aileleri de katıldı. Mihrimah "Lösemi değil, sen güçlüsün' yazılı pastanın mumlarını söndürdü. Duygulu anlar yaşayan minik Mihrimah, Çiçek Akçay'a, "Sen melek kalpli bir annesin" diyerek teşekkür etti.

'HAYATLARINA DOKUNUN'
Çiçek Akçay ise "Lösemili çocuklara farkındalık için siz de bir çocuğun kahramanı olmak istiyorsanız, mutlaka yüreğine, hayatına dokunun. Dökülmüş saçları, gülen gözleri ile hastanelerde yaşam mücadelesi veren kahraman miniklerimize biz de her zaman umut olalım. Hiç olmazsa yılda bir gün onların olsun. Mihrimah sadece onlardan biri. Her çocuk gelecektir, umuttur" dedi. Akçay ayrıca LÖSEV'in de Mihrimah'a destek vermesini istedi.

ZAFERİN İPUÇLARINI ANLATIYOR
Önce rahim, sonra göğüs, son olarak ise lenf kanserini yenen, cilt bakım uzmanı ve kuaför Çiçek Akçay, Sağlık Bakanlığı ve kanserle mücadele derneklerinin isteği üzerine kanserli hastalara, kazandığı savaşın ipuçlarını anlatıyor. Onlara, kendi hayatından örnekler vererek asla pes etmemeyi öğreten Akçay, "Hayata dokunun. Stresten uzak durun. Bu hastalık moralle direkt alakalı. Moralinizi yüksek tutun" tavsiyelerinde bulunuyor.

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Sen melek kalpli bir annesin
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