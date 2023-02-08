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Giriş Tarihi: 9.2.2023

Sen ne güzel adamsın

Sen ne güzel adamsın
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Çelebi Eser Camii'nde çocuklara psiko-sosyal destek amaçlı çizgi film açılarak cami duvarına projeksiyonla yansıtıldı. Cami hocasının çocuklara seslenip ardından birlikte kurdukları projeksiyon cihazıyla çizgi film izleyen çocuklar biraz olsun mutlu oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere, "Allah razı olsun, sığındığımız camide hocamız çocuklara çizgi film de açtı", "Çocukların biraz morali düzelir, Allah razı olsun iyi düşünmüş hoca", "Sen ne güzel adamsın hocam. Çocuklar bir nebze de olsa depremi unuturlar en azından" şekilde memnuniyeti dile getiren yorumlar geldi.

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Sen ne güzel adamsın
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