Sena müzik aletini çalarken ev arkadaşı Büşra Doğan'a 'Cızırdamıyor mu?' diye soruyor. Büşra Doğan ise, "Normalde cızırdaması lazım. Yapabiliyorsun işte' diye cevap veriyor. Başka bir görüntüde doğum günü pastasının mumlarını üflerken zorlanan Sena arkadaşlarına, 'Niye bu kadar çok mum diktiniz?' diye esprili şekilde sitemde bulunuyor.