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Giriş Tarihi: 14.12.2022 14:07

Şenay Ayvaoğlu'nun annesi mahkemede konuştu: Kızımı öldüreceğini söylemişti!

Tüyler ürperten olay; Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşanmıştı. Serkan Ayvaoğlu'nun (42) tabancayla vurup öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu'nun (37) annesi Şenel Oklu mahkemede, "Kızım Afyon'a gittiğinde, sanık kızımı kastederek kendisini öldüreceğini söylemişti" ifadelerini kullandı...

DHA
Şenay Ayvaoğlu’nun annesi mahkemede konuştu: Kızımı öldüreceğini söylemişti!

Korkunç olay, 13 Ağustos'ta Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi Şenel Oklu'yu ziyaret edip, düğüne katılan Şenay Ayvaoğlu, uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki Serkan Ayvaoğlu ile tartıştı. Tartışma sonrası Serkan Ayvaoğlu, tabancayla ateş ederek eşini öldürdü. Kaçan Serkan Ayvaoğlu, jandarma ekiplerince Korkuteli ilçesi Köseler Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Ayvaoğlu, tutuklandı. Serkan Ayvaoğlu hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.


TANIK İFADELERİNİ ŞENAY'IN KIZI YALANLADI
Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2'nci duruşmaya; Serkan Ayvaoğlu, Şenay Ayvaoğlu'nun yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen tanıklar, Şenay Ayvaoğlu'nun eşi ile iyi geçinemediğini, Serkan Ayvaoğlu'na hakaret ve küfürler ettiğini ileri sürdü. Tanık beyanlarına karşı savunma yapan maktul yakınlarının avukatı Mehmet Aykan, Şenay Ayvaoğlu'na yönelik suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Maktul ile sanık arasında ocak ayından itibaren 4 şikayet olduğunu belirten Aykan, bu şikayetlerde küfür ve hakaretlerin anlatılmadığını dile getirdi. Tanık beyanlarının aksine sanığın maktulü yaralayıp, hakaretler ettiğini ve bunun da önceki şikayetlerde yer aldığını belirten Aykan, Serkan Ayvaoğlu'nun tutukluk halinin devamını istedi. Ayvaoğlu çiftinin kızı İ.A. ise tanıkların yalan söylediğini belirterek, beyanlarını kabul etmediğini ifade etti.

'KIZIMI ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ'
Şenay Ayvaoğlu'nun annesi Şenel Oklu da "Kızım Afyon'a gittiğinde, sanık kızımı kastederek kendisini öldüreceğini söylemişti" dedi. Sanık Serkan Ayvaoğlu ise önceki beyanlarını tekrar ederek, bu aşamada diyeceği bir şey olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Şenay Ayvaoğlu'nun annesi mahkemede konuştu: Kızımı öldüreceğini söylemişti!
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