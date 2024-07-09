“Sende beni öldürecek cesaret yok" dedi, av tüfeğimle ateş ettim!

Amasya'da akaryakıt istasyonunda karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan damadını av tüfeğiyle öldüren 54 yaşındaki kayınpeder, tutuklandı. 54 yaşındaki kayınpeder, ifadesinde damadının kendisine "Sende beni öldürecek cesaret yok" demesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve daha sonra av tüfeği ile ateş ettiğini ifade ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Amasya'ya bağlı Yıldızköy yakınlarında bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Şengül ailesinin kızı İnci Eser, iddiaya göre ailesinin rızası olmadan 1 ay önce kaçarak 45 yaşındaki Halil Eser ile evlendi. Kızının evliliğinde rızası olmayan Baba Dursun Şengül, bir akaryakıt istasyonunda kızı İnci Eser ve damadı Halil Eser ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Dursun Şengül, otomobilde bulunan damadı Halil Eser ve kızı İnci Eser'e av tüfeğiyle 2 el ateş etti. Halil Eser, olay yerinde hayatını kaybetti, İnci Eser ise kolundan hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnci Eser'e sağlıkçılar müdahale etti. Otomobiliyle kaçan Dursun Şengül ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle yakalanıp gözaltına altına alındı. Tüfekten çıkan saçmaların koluna isabet ettiği İnci Eser'in sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Halil Eser'in cenazesi ise, bugün öğle vakti Çavuş Köyü Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

SENDE BENİ ÖLDÜRECEK CESARET YOK

Dursun Şengül'ün verdiği ifadede, damadının kendisine, "Sende beni öldürecek cesaret yok" demesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve daha sonra av tüfeği ile ateş ettiğini ifade ettiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun Şengül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.