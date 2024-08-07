Sendika Tugay’ın teklifini üyelere soracak: Büyükşehir’de sandık kurulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurların Sosyal Denge Tazminatından (SDT) kaynaklanan eylemleri devam ediyor. İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın teklif ettiği 17 bin TL'lik SDT'yi kabul etmeyen memurlar, Ankara dahil birçok noktada eylem yaparak daha yüksek SDT talebini dile getirdi.

"SANDIK KURMA KARARI ALDIK"

Başkan Tugay ise memurlara bir kez daha eylemi sonlandırma çağrısında bulunarak yeni bir teklif sundu. Tugay, yetkili sendikaya '17 bin TL'lik Sosyal denge tazminatı ödemesi ile Ocak ayında enflasyon oranında zam önerdi. Ardından da sandık kurulup memurların görüşünün alınmasını istedi. Tugay'ın teklifi sendikayı ikiye böldü. Sandık kurma önerisi 5'e 2 oyla kabul edildi. Oylama sonrası üyelerini SMS mesajı ile bilgilendiren sendika çektiği mesajda, "Arkadaşlar merhaba şube yürütme kurulu olarak toplantımızı yaptık ve aldığımız karar şu şekildedir. Yürütme kurulu olarak 5'e 2 çoğunlukla sandık kurma kararı aldık" ifadeleri yer aldı.

"ARKADAŞLARIMIZ GÖREVE İADE EDİLSİN"

Öte yandan sendika, memurların daha önce gerçekleştirdiği eylemlerde camları kıran ve güvenlik görevlilerinin yaralanmasına neden olan büyükşehir çalışanlarının mahkeme kararıyla açığa alınması konusu da mesaja taşıyarak, "Kararda daha önce de ifade ettiğimiz gibi soruşturmaların geri çekilmesi ve açığa alınan arkadaşlarımızın göreve iade edilmesi koşuluyla, önceliğimiz bu arkadaşlar hepinize kolay gelsin" açıklamasında bulundu.

SON KARARI MEMURLAR VERECEK

Şimdi tüm gözler sandıktan çıkacak sonuca çevrildi. Eğer çoğunluk Tugay'ın yaptığı son teklife evet derse aylar süren eylemler sona erecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile memurların örgütlü olduğu Tüm Bel sen İzmir 1 No'lu Şube masaya oturup toplu iş sözleşmesine imza atacak. Eğer sandıktan hayır kararı çıkarsa sendika yeni bir yol haritası belirleyecek, eylemler devam edecek.