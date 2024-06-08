Sendika ve DEM Partili belediyeden personele skandal baskı

Olay Dem partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde gerçekleşti. Sendikanın WhatsApp grubunda yapılan paylaşım ve mesajlarla sendika yönetiminin talimatıyla her gün belediye binası önünde yapılan eyleme katılmaları istendi. İşçiler, bu durumdan rahatsız olarak tepki gösterdi.

Dem Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde aynı zamanda DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Başkanı olan belediye meclisi üyesi Ramazan Kızıltepe, skandal bir paylaşıma imza atarak İşçileri tehdit etmiş ve işçi kıyımı yapılması için belediye yönetimlerine çağrıda bulunmuştu.

HABERLERİ YALANLAMAK İÇİN PERSONELE ZORLA TUTANAK İMZALATILIYOR

Bağlar Belediyesi'nde yaşanan skandalların ardında harekete geçen Dem Partili belediye yönetimi, olası adli ve idari soruşturmaların önüne geçmek için personele tutanak dayatmasında bulunuyor.

Belediyeye ait Bağ Evi'nde temizlik çalışmalarının terör örgütünün sözde PKK marşı eşliğinde yapılmasıyla ilgili haberin basına yansımasından sonra belediye yönetiminin talimatıyla hazırlanan metinlerle personelden olayı yalanlayan tutanaklara imza atmaları istendi. Bu durumu kabul etmeyen personeller işten çıkarmakla tehdit edildi.