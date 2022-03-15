Haberler Yaşam Haberleri Senegal Papağanı Nasıl Yetiştirilir? Senegal Papağanı Özellikleri Nelerdir?
Giriş Tarihi: 15.3.2022 12:14 Son Güncelleme: 15.3.2022 12:14

Senegal Papağanı Nasıl Yetiştirilir? Senegal Papağanı Özellikleri Nelerdir?

Senegal Papağanı Nasıl Yetiştirilir? Senegal Papağanı Özellikleri Nelerdir?

Papağangiller familyasında yer alan Senegaller, Afrika’ya özgü bir türdür. Sessiz ve sevgi dolu olan bu papağanlar, tüylerinin rengiyle dikkat çeker. Oldukça güzel renklere sahip bu papağanlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes araştırma yapar. Senegal papağanı özellikleri ve bakımı hakkında yeterli bilgiye sahip olmak, yetiştirilmesi açısından önemlidir. Senegal Papağanı Özellikleri ve Bakımı: Senegal Papağanı Nasıl Bakılır ve Yetiştirilir? İşte merak edilen her şey bu yazımızda.

Son zamanlarda evde kuş yetiştirmede büyük artış vardır. Evde kuş yetiştirmek isteyenler kuş türleri hakkında araştırma yaparak, bilgi sahibi olurlar. Papağangiller familyasında yer alan Senegaller, Afrika'ya özgüdürler. Bu kuşların latince adı, Poicephalus Senegalus olarak bilinir. Doğayla uyum içerisinde olan Senegal papağanlar, sahibine bağımlıdır. Ev çerisinde birden fazla kişi olsa da bu papağanlar sadece bir kişiye bağlanırlar. Oldukça sevecen olan bu papağanlar, diğer türlere göre sessiz bir yapıya sahiptir. Evde Senegal papağanı yetiştirmek isteyenler, özellikleri ve bakımı konusunda bilgi sahibi olabilirler. Popüler kuşlar arasında yer alan Senegal papağanlar renkleriyle ilgi çeken sevimli hayvanlardır.

Senegal Papağanı Özellikleri Nelerdir?

Senegal papağanların kafa, gırtlak, boyun ve yanak bölgeleri gri renktedir. Papağanın üst kısımları ise daha çok yeşil renkte olur. Son derece sadık olan bu sessiz papağanlar, doğayla uyum içerisinde yaşarlar.

Konuşma becerileri çok iyi olmasa da birkaç kelime öğrenebilirler. Taklit yeteneği olan bu kuşlar, gün içerisinde sizi gözlemleyerek hareketleriniz taklit edebilir. Ev içerisinde ortama uyumlu olabilen bu papağanlar, sahibine de sıkı sıkıya bağlıdırlar.

Senegal papağanların ortalama yaşam süreleri 25 yıldır. Günde 12-14 saat uyuyan Senegal papağanlar, gün içerisinde çok yoruldukları için bu kadar uyurlar.

Senegal Papağanı Nasıl Yetiştirilir?

Evde bakılan kuşlar arasında Senegal papağanlar da vardır. Papağangiller familyasında yer alan bu sevimli kuşlar, renkleriyle dikkat çekerler. Senegal papağanların bakımı konusunda bilinmesi gereken bazı noktalar vardır.

Bu papağanlar uçma konusunda diğer türler kadar başarılı değildir. Fakat evde kafes alanının dışında geniş bir yere ihtiyaç duyarlar. Elden beslenmeyi seven bu canlılar, ilgi gösterildiğinde uysaldırlar.

Kuşun kafes dışında oynaması için bir oyuncak koyulabilir. Bu tarz nesneler onları mutlu edecektir. Çiğneme ihtiyaçlarını karşılamak için çiğneme oyuncaklarını almak işe yarayacaktır. Kafesin dışında sizinle oynamak isteyeceği için onlara ilgisiz yaklaşmamanız iyi olur.

Senegal papağanları bazı hastalıklara yakalanabilir. Bu hastalıklardan ilki ve en önemlisi, Asergilloz hastalığıdır. Bu hastalığın en büyük kaynağı ise pis bakım ve kafestir. Bu sebeple kafesin içini her daim temiz tutmalı, sularını da düzenli olarak değiştirmelisiniz.

Bu kuşlarda görülen bir değer hastalık ise Bornavirüs bulaşıcı hastalığıdır. Bu hastalık da enfekte olan diğer papağandan bulaşır. Bu durumlarda papağanınızı veterinere götürmeyi ihmal etmeyiniz. Papağanınızın beslenmesinde ise onlara özgü mamalar tercih etmeniz gerekecektir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tüm tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! “VAR neden çağırmadı bilmiyorum”
Son dakika: SABAH Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın penaltısı..."
Son dakika derbi haberleri: Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası penaltı isyanı! Maç sonunda kırmızı kart çıktı…
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabineyi topluyor
Son dakika | Gözler o tarihe çevrildi! Yerli savaş uçağı geliyor
SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyonla mücadele ve akaryakıt fiyatları açıklaması
Malezya'da hamile kadın kocasına 7 milyon lira değerinde Lamborghini hediye etti! Sebebi olaydan daha dikkat çekici
Başkan Erdoğan’dan Alman gazeteciye ders niteliğinde yanıt: NATO ülkelerinin yapmadığını yaptık
Son dakika: Ahmet Nur Çebi açıklamıştı! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan müjde...
Son dakika Galatasaray haberi: İspanyollar'dan Kerem Aktürkoğlu övgüsü! "Barcelona'ya tehdit"
ARKADAŞINA GÖNDER
Senegal Papağanı Nasıl Yetiştirilir? Senegal Papağanı Özellikleri Nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA