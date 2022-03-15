Senegal Papağanı Nasıl Yetiştirilir? Senegal Papağanı Özellikleri Nelerdir?

Son zamanlarda evde kuş yetiştirmede büyük artış vardır. Evde kuş yetiştirmek isteyenler kuş türleri hakkında araştırma yaparak, bilgi sahibi olurlar. Papağangiller familyasında yer alan Senegaller, Afrika'ya özgüdürler. Bu kuşların latince adı, Poicephalus Senegalus olarak bilinir. Doğayla uyum içerisinde olan Senegal papağanlar, sahibine bağımlıdır. Ev çerisinde birden fazla kişi olsa da bu papağanlar sadece bir kişiye bağlanırlar. Oldukça sevecen olan bu papağanlar, diğer türlere göre sessiz bir yapıya sahiptir. Evde Senegal papağanı yetiştirmek isteyenler, özellikleri ve bakımı konusunda bilgi sahibi olabilirler. Popüler kuşlar arasında yer alan Senegal papağanlar renkleriyle ilgi çeken sevimli hayvanlardır.

Senegal Papağanı Özellikleri Nelerdir?

Senegal papağanların kafa, gırtlak, boyun ve yanak bölgeleri gri renktedir. Papağanın üst kısımları ise daha çok yeşil renkte olur. Son derece sadık olan bu sessiz papağanlar, doğayla uyum içerisinde yaşarlar.

Konuşma becerileri çok iyi olmasa da birkaç kelime öğrenebilirler. Taklit yeteneği olan bu kuşlar, gün içerisinde sizi gözlemleyerek hareketleriniz taklit edebilir. Ev içerisinde ortama uyumlu olabilen bu papağanlar, sahibine de sıkı sıkıya bağlıdırlar.

Senegal papağanların ortalama yaşam süreleri 25 yıldır. Günde 12-14 saat uyuyan Senegal papağanlar, gün içerisinde çok yoruldukları için bu kadar uyurlar.

Senegal Papağanı Nasıl Yetiştirilir?

Evde bakılan kuşlar arasında Senegal papağanlar da vardır. Papağangiller familyasında yer alan bu sevimli kuşlar, renkleriyle dikkat çekerler. Senegal papağanların bakımı konusunda bilinmesi gereken bazı noktalar vardır.

Bu papağanlar uçma konusunda diğer türler kadar başarılı değildir. Fakat evde kafes alanının dışında geniş bir yere ihtiyaç duyarlar. Elden beslenmeyi seven bu canlılar, ilgi gösterildiğinde uysaldırlar.

Kuşun kafes dışında oynaması için bir oyuncak koyulabilir. Bu tarz nesneler onları mutlu edecektir. Çiğneme ihtiyaçlarını karşılamak için çiğneme oyuncaklarını almak işe yarayacaktır. Kafesin dışında sizinle oynamak isteyeceği için onlara ilgisiz yaklaşmamanız iyi olur.

Senegal papağanları bazı hastalıklara yakalanabilir. Bu hastalıklardan ilki ve en önemlisi, Asergilloz hastalığıdır. Bu hastalığın en büyük kaynağı ise pis bakım ve kafestir. Bu sebeple kafesin içini her daim temiz tutmalı, sularını da düzenli olarak değiştirmelisiniz.

Bu kuşlarda görülen bir değer hastalık ise Bornavirüs bulaşıcı hastalığıdır. Bu hastalık da enfekte olan diğer papağandan bulaşır. Bu durumlarda papağanınızı veterinere götürmeyi ihmal etmeyiniz. Papağanınızın beslenmesinde ise onlara özgü mamalar tercih etmeniz gerekecektir.