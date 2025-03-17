Senem mağaraları kayıt altına alınıyor

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde bulunan, Roma Döneminden kalma Senem mağaraları ile Bozova İlçesinde bir vatandaşın bahçesinde bulunan, yine Roma dönemine ait kolumbaryumlar, Kültür Envanteri Projesi kapsamında kayıt altına alınıyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, daha çok Roma şehirlerinde görülen, Anadolu'da az sayıda örneği bulunan bu yer altı yapılarının, içlerinde ölülerin küllerini saklamak için kullanılan kapların yerleştirildiği nişleri barındırdığını belirterek, nişlerin güvercin yuvalarına benzemesi nedeniyle Latince güvercin anlamına gelen 'columba' kelimesinden 'kolumbaryum'un türetildiğini belirtti.