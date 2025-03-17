Haberler Yaşam Haberleri Senem mağaraları kayıt altına alınıyor
Giriş Tarihi: 17.3.2025

Senem mağaraları kayıt altına alınıyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Senem mağaraları kayıt altına alınıyor
Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde bulunan, Roma Döneminden kalma Senem mağaraları ile Bozova İlçesinde bir vatandaşın bahçesinde bulunan, yine Roma dönemine ait kolumbaryumlar, Kültür Envanteri Projesi kapsamında kayıt altına alınıyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, daha çok Roma şehirlerinde görülen, Anadolu'da az sayıda örneği bulunan bu yer altı yapılarının, içlerinde ölülerin küllerini saklamak için kullanılan kapların yerleştirildiği nişleri barındırdığını belirterek, nişlerin güvercin yuvalarına benzemesi nedeniyle Latince güvercin anlamına gelen 'columba' kelimesinden 'kolumbaryum'un türetildiğini belirtti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Senem mağaraları kayıt altına alınıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz