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Giriş Tarihi: 8.10.2023 22:13 Son Güncelleme: 8.10.2023 22:13

Şener Şen, 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür?

Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının 8 Ekim 2023 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Bugünkü bölümde yarışmacıya yöneltilen Şener Şen, 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür? sorusunun yanıtı merak konusu olarak izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun yanıtı.

Şener Şen, 1980’lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür?

ATV ekranlarının sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 8 Ekim Pazar günü son bölümüyle izlemeye sunuldu. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Şener Şen, 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür? sorusunun yanıtı öğrenilmek istenerek araştırılıyor.

MİLYONER SORULARI - 8 EKİM

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında az önce sorulan sorunun yanıtı ve detaylar şöyle;



SORU: Şener Şen, 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür?



SEÇENEKLER

A- Çiçek Abbas
B- Selamsız Bandosu
C- Milyarder
D- Namuslu (CEVAP)


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Şener Şen, 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür?
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