ATV ekranlarının sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 8 Ekim Pazar günü son bölümüyle izlemeye sunuldu. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Şener Şen, 1980'lerde gösterime girmiş filmlerinden hangisinin hemen hemen her sahnesinde gözlüklü olarak görünür? sorusunun yanıtı öğrenilmek istenerek araştırılıyor.

MİLYONER SORULARI - 8 EKİM

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında az önce sorulan sorunun yanıtı ve detaylar şöyle;