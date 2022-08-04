Haberler Yaşam Haberleri "Senet Baskını"na suçüstü! Oto galerisini basıp iş yeri sahibini rehin aldılar...
Giriş Tarihi: 4.8.2022 11:01 Son Güncelleme: 4.8.2022 11:09

"Senet Baskını"na suçüstü! Oto galerisini basıp iş yeri sahibini rehin aldılar...

İstanbul'da senetle araba satın alan bir kişinin akrabaları; otomobil galerisini silahlarla bastı ve kalan 102 bin liralık altı senedi geri almak için iş yerinin sahibini silahla alıkoydu. Öldürülmekle tehdit edilen ve rehin alınan iş yeri sahibi Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin operasyonuyla kurtarıldı. İki saldırgan silahlarla suçüstü yakalandı ve tutuklandı. Rehin alma olayı iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Senet Baskınına suçüstü! Oto galerisini basıp iş yeri sahibini rehin aldılar...

İstanbul'da bir kişi; Bağcılar İlçesi'ndeki bir otomobil galerisinden 260 bin liraya ikinci el araba satın aldı. 56 bin lirayı peşin ödedi. Kalan 204 bin ise senet yapıldı. 102 bin liralık ödemeleri yapan kişinin akrabaları K.Ö. ve D.I., kalan 102 bin lira değerinde altı senedi almak için Veysel Karani Caddesi üzerindeki otomobil galerisini bastı ve iş yerinin sahibi Y.K.'yı silahla zor kullanarak rehin aldı. Y.K.'yı öldürmekle tehdit eden saldırganlar Y.K.'dan senetleri kendilerine teslim etmelerini istedi. Y.K. bir yakınına durumu bildirince; akrabası İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri hemen adrese baskın düzenledi.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

K.Ö. ve D.I. isimli iki saldırgan iki silahla suçüstü yakalanarak "Silahlı Gasp" ve "Rehin Alma" suçlarından gözaltına alındı. "Tehdit, Gasp, Yaralama, Rehin Alma" başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü kayıtları bulunan iki saldırganın iş yerini bastıkları ve iş yeri sahibi Y.K.'yı zorla alıkoyarak rehin aldıkları güvenlik kamera görüntülerine "Delil" olarak el konuldu. İki saldırgan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

"Senet Baskını"na suçüstü! Oto galerisini basıp iş yeri sahibini rehin aldılar... | Video

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"Senet Baskını"na suçüstü! Oto galerisini basıp iş yeri sahibini rehin aldılar...
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