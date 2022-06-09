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Giriş Tarihi: 9.6.2022 10:16

Senet sahibi konuştu: Asıl mağdur benim

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Senet sahibi konuştu: Asıl mağdur benim

Avukat tarafından hazırlanan sahte senetle 90 milyonluk borca itildiğini ileri süren İ.K., senet sahibinden şikayetçi oldu. Senet sahibi Özgür Bula ‘Asıl mağdur benim. Bu adam tefecilikten yargılanıyor' diyerek kendisini savundu.

İnşaat ve Emlak Otomotiv'in sahibi İ.K., sahte senetle 5 milyon dolar (yaklaşık 90 milyon lira) dolandırılmak istendiğini iddia etti. K., borca konu senetteki imzanın imzasının kendisine ait olmadığı ifade ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu, Özgür Bula'nın kendisini dolandırmaya çalıştığını ileri sürdü.

ASIL MAĞDUR BENİM DEDİ

Olayla ilgili senet sahibi görünen Özgür Bula asıl mağdurun kendisi olduğunu, İ.K.'nin iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdü. Haberlerde adı geçen Avukat Aydın M.'nin başka bir olaydan tutuklu olduğunu, Başaran Akyüz ile İ.K.'nin hiç bir ilişkisinin olmadığını İ.K.'nin daha önce kendisi ve Akyüz hakkında şikayetçi olduğu bu konu ile alakalı takipsizlik kararı verilmesine rağmen, kötü niyetli olarak ikinci kez şikayetçi olduğunu adli makamları yanıltmaya çalıştığını ifade etti. İ. K.'nin tefecilik, suçundan halen yargılandığını, 2,5 ay bu suç nedeniyle tutuklu kaldığını ve kendisinin ve sürmekte olan davalarda onlarca mağdurun bulunduğunu İ.K.'nin tüm kazanımının ve varlığının bu davadaki müştekilerden teminat karşılığı aldığı mallar olduğunu, tehdit, şantaj ve hile ile bu malları gasp ettiğini, tüm bunlara ait sesli ve yazılı mesajların ve belgelerin mahkemeye delil olarak sunulduğunu' ileri sürdü.

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Senet sahibi konuştu: Asıl mağdur benim
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