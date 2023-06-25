Haberler Yaşam Haberleri Şengül Keleş cinayetinde şok detay: Üvey oğlu boğup, sulama kanalına atmış
Giriş Tarihi: 25.6.2023 23:01 Son Güncelleme: 26.6.2023 02:06

Şengül Keleş cinayetinde şok detay: Üvey oğlu boğup, sulama kanalına atmış

Aksaray’da dün gece saatlerinde sulama kanalında cesedi bulunan 45 yaşındaki Şengül Keleş’in üvey oğlu Ömer Keleş tarafından boğularak öldürülüp, daha sonra sulama kanalına atıldığı belirtildi. Ömer Keleş ve babası Yavuz Keleş (49) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Şengül Keleş cinayetinde şok detay: Üvey oğlu boğup, sulama kanalına atmış

Laleli Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Balçığa saplanmış, üzerinde kimliği ve cüzdanı bulunmayan ceset, AFAD ekipleri tarafından çıkartılarak morga kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemleri sonucunda cesedin evli ve 1 çocuk annesi Şengül Keleş'e olduğu tespit edildi. Polis yaptığı çalışma sonucu şüphe üzerine kadının bir süredir ayrı yaşadığı eşi Yılmaz ile üvey oğlu Ömer Keleş gözaltına alındı.

ÜVEY ANNESİNİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Ömer Keleş'in emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Katil zanlısının aralarında daha öncede şiddetli geçimsizlik olduğu üvey annesini araçta boğup, öldürdükten sonra cesedi sulama kanalına attığı belirtildi. Katil zanlısı Ömer keleş ile babası Yavuz Keleş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Şengül Keleş cinayetinde şok detay: Üvey oğlu boğup, sulama kanalına atmış
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