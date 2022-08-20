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Giriş Tarihi: 20.8.2022 16:40

Seni Gidi Seni filmi nerede çekildi? Seni Gidi Seni filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Seni Gidi Seni filmi 20 Ağustos Cumartesi akşamı ATV ekranlarında olacak. Film romantik komedi türünde olup yönetmen koltuğunda Sibel Tunç oturuyor. 2017 yılına ait filmin başrollerinde Ahmet Kayakesen, İlay Erkök gibi isimler yer alıyor. Peki; Seni Gidi Seni filmi nerede çekildi? Seni Gidi Seni filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Seni Gidi Seni filmi nerede çekildi? Seni Gidi Seni filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Seni Gidi Seni filmi sinemaseverlerle buluşacak. Bayrampaşa'da doğan taksici Bülent ve döşemeci Sedat'ın aksiyonlu serüveninin anlatıldığı film komedi türünde olup 2017 yılı yapımıdır. Televizyon izleyicileri Seni Gidi Seni filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor. Peki; Seni Gidi Seni filmi nerede çekildi? Seni Gidi Seni filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

SENİ GİDİ SENİ FİLMİ KONUSU

İstanbul'un eski semtlerinden Bayrampaşa'da doğan taksici Bülent ve döşemeci Sedat, mahalle kültürü ile büyüyen iki delikanlıdır. Çocukluklarından beri kendilerine hem abilik hem babalık yapan Tarık abilerinin dolandırıldığını öğrenen ikili, onu kurtarmak için işe koyulurlar ve bol aksiyonlu bir serüvene yelken açarlar.

SENİ GİDİ SENİ FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2017

Yönetmen : Sibel Tunç

Türü : Komedi

Oyuncular : Ahmet Kayakesen, Serdar Sezgin Güvenç, İlay Erkök

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Seni Gidi Seni filmi nerede çekildi? Seni Gidi Seni filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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