Seni Gidi Seni filmi sinemaseverlerle buluşacak. Bayrampaşa'da doğan taksici Bülent ve döşemeci Sedat'ın aksiyonlu serüveninin anlatıldığı film komedi türünde olup 2017 yılı yapımıdır. Televizyon izleyicileri Seni Gidi Seni filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor. Peki; Seni Gidi Seni filmi nerede çekildi? Seni Gidi Seni filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?