Seni Gidi Seni filmi sinemaseverlerle buluşacak. Bayrampaşa'da doğan taksici Bülent ve döşemeci Sedat'ın aksiyonlu serüveninin anlatıldığı film komedi türünde olup 2017 yılı yapımıdır. Televizyon izleyicileri Seni Gidi Seni filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor. Peki; Seni Gidi Seni filmi nerede çekildi? Seni Gidi Seni filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
SENİ GİDİ SENİ FİLMİ KONUSU
İstanbul'un eski semtlerinden Bayrampaşa'da doğan taksici Bülent ve döşemeci Sedat, mahalle kültürü ile büyüyen iki delikanlıdır. Çocukluklarından beri kendilerine hem abilik hem babalık yapan Tarık abilerinin dolandırıldığını öğrenen ikili, onu kurtarmak için işe koyulurlar ve bol aksiyonlu bir serüvene yelken açarlar.