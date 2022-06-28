Seni Gidi Seni oyuncuları kimler, nerede çekildi? Seni Gidi Seni konusu ve oyuncu kadrosu

Seni Gidi Seni oyuncuları ile genç ve usta isimleri bir araya getiriyor. Bu akşam 22.00'de ATV ekranlarında yayında olacak komedi filmi herkesi ekran başına topluyor. Seni Gidi Seni konusu komediyle aksiyonu bir araya getiriyor. Film hikayesinin yanı sıra izleyenleri İstanbul'un eski sokaklarında gezdiriyor. Peki, Seni Gidi Seni filmi nerede çekildi? İşte yanıtlar…
SENİ GİDİ SENİ KONUSU
İstanbul'un eski semtlerinden Bayrampaşa'da doğan taksici Bülent ve döşemeci Sedat, mahalle kültürü ile büyüyen iki delikanlıdır. Çocukluklarından beri kendilerine hem abilik hem babalık yapan Tarık abilerinin dolandırıldığını öğrenen ikili, onu kurtarmak için işe koyulurlar ve bol aksiyonlu bir serüvene yelken açarlar.