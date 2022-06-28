Haberler Yaşam Haberleri Seni Gidi Seni oyuncuları kimler, nerede çekildi? Seni Gidi Seni konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 28.6.2022 14:59

Seni Gidi Seni oyuncuları kimler, nerede çekildi? Seni Gidi Seni konusu ve oyuncu kadrosu

Seni Gidi Seni oyuncuları kimler, nerede çekildi? Seni Gidi Seni konusu ve oyuncu kadrosu

Seni Gidi Seni filmi bu akşam 22.00’de ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Komedi türündeki film sevilen dinamik oyuncuları bir araya getiriyor. Seni Gidi Seni oyuncuları ile izleyenlerden tam not alıyor. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Sibel Tunç oturuyor. Bu akşam ATV’de sinema akşamı yaşanıyor. Peki, Seni Gidi Seni konusu nedir? İşte detaylar…

Seni Gidi Seni oyuncuları ile genç ve usta isimleri bir araya getiriyor. Bu akşam 22.00'de ATV ekranlarında yayında olacak komedi filmi herkesi ekran başına topluyor. Seni Gidi Seni konusu komediyle aksiyonu bir araya getiriyor. Film hikayesinin yanı sıra izleyenleri İstanbul'un eski sokaklarında gezdiriyor. Peki, Seni Gidi Seni filmi nerede çekildi? İşte yanıtlar…

SENİ GİDİ SENİ KONUSU

İstanbul'un eski semtlerinden Bayrampaşa'da doğan taksici Bülent ve döşemeci Sedat, mahalle kültürü ile büyüyen iki delikanlıdır. Çocukluklarından beri kendilerine hem abilik hem babalık yapan Tarık abilerinin dolandırıldığını öğrenen ikili, onu kurtarmak için işe koyulurlar ve bol aksiyonlu bir serüvene yelken açarlar.

SENİ GİDİ SENİ OYUNCULARI

Ahmet Kayakesen

Turgay Tanülkü

Ahmet Dursun

Ayhan Taş

Burak Satıbol

İlay Erkök

Erkan Çelik

Güray Ozcan

Serdar Sezgin

ARKADAŞINA GÖNDER
Seni Gidi Seni oyuncuları kimler, nerede çekildi? Seni Gidi Seni konusu ve oyuncu kadrosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA