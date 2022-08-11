Seni Kalbime Sakladım final mi? Seni Kalbime Sakladım bitiyor mu, neden final yapıyor?

SENİ KALBİME SAKLADIM FİNAL Mİ?

Seni Kalbime Sakladım final iddiaları sosyal medyada dolaşıyor. Düşük gelen reyting sonuçlarının ardından Seni Kalbime Sakladım dizisinin final yapacağı iddia edilmişti. Dizi bu akşam final yapacak fakat neden final yaptığına dair net bir bilgi yok.

SENİ KALBİME SAKLADIM 7.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Civanmert ve Müge'yi bir arada gören Zeynep çılgına döner. Zeynep, bu buluşmanın nedenini sorgularken, Civanmert yaptığı fedakârlığı saklamayı seçer. Mete ve Müge ise bir süre sonra çabalarının işe yaramadığını düşünür. Reyhan'la yaptığı konuşma, Civanmert'e hislerini açık etme konusunda cesaret verir. Öte yandan Civanmert'e âşık olduğunu itiraf eden Zeynep, hiç beklemediği bir anda Civanmert'in sürpriziyle karşı karşıya kalır. Yoksa bu aşk oyunu gerçek bir masalın başlangıcı mı olacaktır?