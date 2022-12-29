"Senin kafana sıkarım" diye tehdit etmiş! Akademisyen cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

Ankara'nın Çankaya İlçesi Çayyolu Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan bir restoranda 25 Aralık Cumartesi akşamı iş adamı Polat Aytaç ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Güven Çaprak'ın tartışması üzerine Aytaç, Çaprak'ın yüzüne bir el ateş etti. Olayı gören restorandaki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çaprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Aytaç, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. SABAH, Polat Aytaç ile olay yerinde aynı masada bulunan Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz'ün ifadelerine ulaştı.
'NE ZAMAN SEVİŞİYORUZ'
Polat Aytaç, Güven Çaprak'ın alkol aldığı zaman kendini kaybettiğini ve agresifleştiğini söyleyerek, gittikleri mekana arkadaşlarının da geldiğini, aralarında kadınların da olduğunu söyledi. Aytaç, "Bayanlardan biri Muhammed Gürbüz'ün sağ tarafına oturdu. Diğer iki bayan ayaktayken Güven ayakta duran bayanlara 'Ne zaman sevişiyoruz' demesi üzerine ayakta bulunan iki bayan Güven'e tepki göstererek 'Terbiyesizlik yapma, biz bu ortamın kadınları değiliz' dediği esnada Güven iki bayana hitaben küfür ederek gidin dedi. Kadınlar masadan ayrıldı. Güven'in alkol alınca kendini kaybettiğini bildiğim için uyardım, sakin olmasını söyledim" dedi.
'MASAMIZA GELENLERE BASİT KADIN MUAMALESİ YAPTIN'
Bir süre sonra giden arkadaşlarının yeniden geldiğini, kadınlardan birinin ise hakim olarak görev yaptığını söylediklerini kaydeden Aytaç, "Saat 04:15 sıralarında misafirler yeniden geldi. 10 bin liranın üzerinde gelen hesabı kredi kartımla ödedim. O esnada Güven yine aynı şekilde 'Hadi ne zaman sevişiyoruz' dedi. Bunun üzerine kadınlar kalkarak mekandan ayrıldı, 5 kişi kaldık. Güven'e hitaben, 'Beni aradın, misafirim var dedin. Seni ve misafirlerini ağırladım, ortamda küfür edip masamıza misafir gelmiş insanlara hakaret ederek taciz ettin. Çok ayıp oldu. Kadın kendini hakim olarak tanıttı. Bir tanesi arkadaşımızın sevgilisiydi. Masamıza gelip eğleniyorlar diye sen onlara basit kadın muamelesi yaptın dedim" diye konuştu.
'BEN SENDEN BÜYÜĞÜM KAFANA SIKARIM'
Aytaç bu sözlerinin üzerine Çaprak'ın kulağına eğilerek, "Hayırdır sanki senin eşine mi söyledim. Hakimse hakim" dediğini ifade etti. Tartışmanın burada başladığını belirten Aytaç, "Bunun üzerine ben de 'Senden büyüğüm alkolün pis biliyoruz ama bu kadarı da fazla' demem üzerine elini belimde bulunan silahımı almak için hamle yaptı. Ben de o panikle silahımı ona kaptırmamak için silahımı elime aldığım esnada Güven tekrar elime çökerek 'Beni vurmazsan' diyerek küfür etti ve silahı elimden almaya çalışırken birden silah patladı. O esnada elim tetikte değildi. Ben genelde silahımı taşırken mermi yatağında kurulu halde taşırdım ama kesinlikle emniyeti kapalı olurdu. Hengame arasında nasıl açıldığını fark etmedim. Silahın patlaması ile Güven olduğu yere oturur vaziyette kafası sağa düştü. Ben de o panikle aynı silahla kendime zarar vermek istedim. Ancak çocuklarım gözümün önüne geldi ve vazgeçtim zaten o esnada Mustafa elimde bulunan silahı aldı, bir müddet sonra polis ekipleri geldi" dedi.
'KADINLARA KÜFÜR ETTİ'
Cinayet anında masada bulunan Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz ise olay gününde Çaprak'ın Aytaç'ı arayarak 'Sen de bize katıl' diyerek davet ettiğini, Aytaç'ın ise bu teklifi kabul ederek restoranın 4 No'lu VIP salonunda oturduklarını ifade etti. Muhabbet ettikleri sırada Aytaç'ın belinden ruhsatlı olduğu altın renkli silahı çıkardığını, kendisinin de silah merakı olduğu için eline alarak kontrol ettiğini ancak şarjörünün ve emniyetinin açık olup olmadığını bilmediğini söyledi. Gürbüz, "Saat 1 gibi F. yanında bir erkek 4 kadınla geldi. Masaya ek sandalye konuldu. 5-10 dakika sonra karşı tarafımda bir kadın ağlamaklı bir şekilde masadan kalktı gitti. Ne olduğunu sorduğumda Güven'in bayanı kolundan iterek defol git demesi üzerine gittiğini söyledi. Fasıl ekibi gelip gittikten sonra Güven ortaya 'Ne zaman sevişeceğiz' diye söylediğinde sağ tarafıma doğru bayan bu cümle üzerine ayağa kalkarak 'Sen nasıl konuşuyorsun burada bulunan kadınlar hayat kadını mı haddini bil' dedi. Bunun üzerine Güven "Defolup gidin" dedi. Akabinde o da masadan ayrıldı" ifadelerini kullandı.
'GÜVEN'E SARILARAK 'KARDEŞİM BENİM' DEDİ'
Aytaç ve Çaprak'ın masada hararetli bir şekilde misafirlerin gitme mevzusunu konuştuklarını duyduğunu dile getiren Gürbüz, "Polat, Güven'e hitaben 'Ben senin büyüğünüm benim sözümü kesme, sözümün kesilmesini sevmem, senin kafana sıkarım' demesi üzerine duyduğum kadarıyla Güven 'Sen benim kafama neden sıkıyorsun' dedi. Bunun üzerine Polat 'Sözümü kesme ben senin ağabeyinim, büyüğünüm senin kafana sıkarım' diye ikinci kez söyleyince Güven tekrar 'Sıkabiliyorsan sık' dediği anda Polat sağ elinde tabancayı alıp kurdu. Kurar kurmaz da Güven'e doğrultarak bir el ateş ettiğini gördüm. Saniyeler içinde önce Polat'a ve akabinde Güven'e baktığımda Polat'ın elinde tabanca, Güven'in ise oturduğu sandalyede kafası öne eğilmiş şekilde olduğunu gördüm ama bunu ikisinin de şaka yaptığını düşündüm. Güven'in ağzından kan geldiğini görünce 'Polat sen ne yaptın' diye söylediğim esnada Polat sandalyede bulunan Güven'e sarılarak 'Kardeşim benim' dedi. Tabancayı polislere teslim ettim" şeklinde konuştu.