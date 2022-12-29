"Senin kafana sıkarım" diye tehdit etmiş! Akademisyen cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

'NE ZAMAN SEVİŞİYORUZ'

Polat Aytaç, Güven Çaprak'ın alkol aldığı zaman kendini kaybettiğini ve agresifleştiğini söyleyerek, gittikleri mekana arkadaşlarının da geldiğini, aralarında kadınların da olduğunu söyledi. Aytaç, "Bayanlardan biri Muhammed Gürbüz'ün sağ tarafına oturdu. Diğer iki bayan ayaktayken Güven ayakta duran bayanlara 'Ne zaman sevişiyoruz' demesi üzerine ayakta bulunan iki bayan Güven'e tepki göstererek 'Terbiyesizlik yapma, biz bu ortamın kadınları değiliz' dediği esnada Güven iki bayana hitaben küfür ederek gidin dedi. Kadınlar masadan ayrıldı. Güven'in alkol alınca kendini kaybettiğini bildiğim için uyardım, sakin olmasını söyledim" dedi.

'MASAMIZA GELENLERE BASİT KADIN MUAMALESİ YAPTIN'

Bir süre sonra giden arkadaşlarının yeniden geldiğini, kadınlardan birinin ise hakim olarak görev yaptığını söylediklerini kaydeden Aytaç, "Saat 04:15 sıralarında misafirler yeniden geldi. 10 bin liranın üzerinde gelen hesabı kredi kartımla ödedim. O esnada Güven yine aynı şekilde 'Hadi ne zaman sevişiyoruz' dedi. Bunun üzerine kadınlar kalkarak mekandan ayrıldı, 5 kişi kaldık. Güven'e hitaben, 'Beni aradın, misafirim var dedin. Seni ve misafirlerini ağırladım, ortamda küfür edip masamıza misafir gelmiş insanlara hakaret ederek taciz ettin. Çok ayıp oldu. Kadın kendini hakim olarak tanıttı. Bir tanesi arkadaşımızın sevgilisiydi. Masamıza gelip eğleniyorlar diye sen onlara basit kadın muamelesi yaptın dedim" diye konuştu.