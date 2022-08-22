Şenlikte 4 aylık bebeğin yanağını midilli ısırdı

Muğla Yörük Obaları Derneği'nce düzenlenen 13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği'nde yanağını at ısıran 4 aylık bebek yaralandı. Düzeyn Yaylası'nda gerçekleştirilen şenliğe katılanlardan Özgür ve Kahraman Ç. çifti, kızları M.E.'nin bir midilli ile hatıra fotoğrafını çektirmek istedi. Bu sırada at küçük kızın sağ yanağını ısırdı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin ameliyat olacağı öğrenildi. Kahraman Ç. kızları taburcu olduktan sonra midillinin sahibinden şikâyetçi olacağını söyledi. DHA