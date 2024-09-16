Sentetik uyuşturucu şebekesine operasyon

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 4 aylık fiziki ve teknik takibi sonucu İstanbul'da "Sentetik Ecza" imalatı yapan bir şebekeye eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda gece kulübü sahibi ve şebeke lideri M.Ş.D.'nin de aralarında olduğu 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 milyon 930 bin sentetik uyuşturucu hap, 14 hap basma ve paketleme makinesi, çok sayıda malzeme, 3 milyon 815 bin adet sentetik ecza, 12 milyon 200 bin adet basıma hazır hap kapsülü ele geçirildi.