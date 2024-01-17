Sentetik uyuşturucularla suçüstü yakalandılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Kemal Paşa Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. E.T.U. ve C.A. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 245,7 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 49 hap kutusu, bir miktar hap, 28 fişek, 15 bin 370 lira, bin 150 euro ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan iki cep telefonu ele geçirildi. C.A. tutuklandı. 18 yaşından küçük olan diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.