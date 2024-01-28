Sepeti sarkıtıp zehir sattı

İstanbul Esenler'de uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Sipariş üzerine 4. kattan sepet sarkıtarak uyuşturucu madde satışı yaptığı saptanan Y.H. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı. Şüpheli, 3 farklı suç dosyasından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde imalatında kullanılan 195 gram kimyasal sıvı, 23 adet uyuşturucu hap, 300 gram tütün ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 97 bin 240 lira, 1342 dolar ve 50 euro ele geçirildi.