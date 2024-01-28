Haberler Yaşam Haberleri Sepeti sarkıtıp zehir sattı
Giriş Tarihi: 28.1.2024

Sepeti sarkıtıp zehir sattı

Emir SOMER Emir SOMER
Sepeti sarkıtıp zehir sattı
İstanbul Esenler'de uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Sipariş üzerine 4. kattan sepet sarkıtarak uyuşturucu madde satışı yaptığı saptanan Y.H. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı. Şüpheli, 3 farklı suç dosyasından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde imalatında kullanılan 195 gram kimyasal sıvı, 23 adet uyuşturucu hap, 300 gram tütün ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 97 bin 240 lira, 1342 dolar ve 50 euro ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Muharrem İnce'den Özgür Özel ve CHP'ye salvolar: Bana kumpas kuranları aday yaptılar
Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın o sözlerine tepki: Projen yoksa yönetme!
Kanada'dan Türkiye kararı: İsveç'e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Uraloğlu'ndan İzmir'e hızlı tren müjdesi! İzmir-Ankara 3,5 saate inecek
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 35 bin sağlık personeli alınacak
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Partilerin pusuladaki yeri netleşti: AK Parti pusulada 1. sırada yer alacak
İsrail’in zevali
ARKADAŞINA GÖNDER
Sepeti sarkıtıp zehir sattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA