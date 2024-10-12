Serabral palsi hastası Hüseyin yardım eli bekliyor

Doğum sırasında beynine oksijen gitmediği için beyninin yüzde 30'u hasar gören 11 yaşındaki Hacı Hüseyin Yalçın, doğduğu günden beri Serabral Palsi hastalığının pençesinde kurtulmayı bekliyor. Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesinde yaşayan Yalçın Ailesinde 7 kişi yaşıyor. Aile bodrum katında ve kirada oturuyor. Bugüne kadar yapılan uygulanan tedaviler sonucunda bağımsız oturma, yemek yeme gibi becerileri kazanan Hacı Hüseyin Yalçın, bundan sonraki süreçte konuşma ve yürüme yetisini kazanabilmesi için yurt dışında kök hücre nakli olması gerekiyor.

SABAH'a konuşan baba Esat Yalçın, "Konuşma, yürüme, bağımsız oturma, beslenme ve algı yetisini kaybetti. 11 yıllık emeklerimiz ve yardımseverlerin bağışlarıyla uygulanan yoğunlaştırılmış tedavi ve eğitim sonrası algısı yetisini, beslenme ve bağımsız oturma yetisini kazandı. Şimdi konuşma ve yürüme yetisini kazanabilmesi için yurtdışında kök hücre nakli olması gerekiyor. Yavrumuz Hüseyin yürümek için yardım bekliyor. Valilik izinli kampanyasını duyurarak bağış topluyoruz. Lütfen bize yardım edin." dedi.