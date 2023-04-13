Şerafettin Elçi Havalimanı Mart ayında 27 bin yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2023 yılı Mart ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 27.093 oldu. Mart ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 337,Dış Hatlarda da1 olmak üzere toplamda 338'e ulaştı. Yük(Kargo + Posta + Bagaj)trafiği ise Mart ayında toplamda 239 ton oldu.

2023 yılının ilk 3 ayı(Ocak, Şubat, Mart) döneminde ise yolcu trafiği 82 bin 664, uçak trafiği 1 bin 341, yük trafiği ise 779 ton olarak gerçekleşti