Seraph Of The End Karakterleri - Seraph Of The End Karakter İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Yūichirō Hyakuya, Guren Ichinose, Shinoa Hiragi ve Mikaela Hyakuya, Seraph Of The End karakterleri içinde en bilinenleridir. Seraph Of The End karakter isimleri, yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Kıyamet Meleği karakterleri, vampirler ve onlar tarafından hapsedilen çocuklardan oluşur. İntikam yemini eden Yūichirō Hyakuya ise bu düzeni değiştirmek için mücadele eder. İşte Seraph Of The End'deki karakterler hakkındaki ayrıntılar…

Seraph Of The End Karakterleri Kimdir?

Japon manga yazarı Takaya Kagami'nin yarattığı bir manga olan Seraph Of The End'in türü, karanlık fantezi, bilimkurgu ve maceradır. 2012'de yayınlanmaya başlanan bu manga, hem video oyununa hem de anime televizyon dizisine dönüştürülmüştür. Konusuna bakıldığında oldukça karanlık ve umutsuz bir durumun işlendiği görülür. Ortaya nasıl çıktığı belli olmayan bir virüsün, 13 yaşından büyük herkesi öldürmesi ve bu yaşın altındakilerin ise vampirler tarafından esir edilmesi anlatılır. Onlardan biri olan Yūichirō Hyakuya ise tüm vampirlerin sonunu getirmek ve kurdukları düzeni yok etmek için harekete geçer. Seraph Of The End: Kıyamet Meleği'ndeki ana karakterler ise şu şekildedir:

Yūichirō Hyakuya: Serinin ana karakteridir ve virüs ile birlikte hayatı mahvolur. O da tıpkı diğer 13 yaş altındaki çocuklar gibi vampirlerin besin kaynağı olmak için tutsak edilir. Kabus gibi olan yeraltı dünyasından kendini kurtarmak için kaçtığı sırada Moon Demon Company ile yolu kesişir. Ancak onun için her şey yeni başlamıştır ve vampirlerden intikam almaya ant içer.

Mikaela Hyakuya: Sorunlu bir çocukluk dönemi geçiren Mikaela, küçükken anne ve babasının tacizine uğrar, onlar tarafından arabadan atılır ve bundan dolayı yolu Hyakuya Yetimhanesi'ne düşer. Bütün yaşadıklarına rağmen pozitif biridir ve geçinilmesi kolay bir karakterdir. O ayrıca oldukça zeki ve kurnazdır. Buna karşın, vampirlerden kurtulmak için kurduğu planı başarısızlıkla sonuçlanır.

Shinoa Hiragi: Moon Demon Company'deki takımlardan birinin lideridir ve aynı zamanda yetenekli bir savaşçıdır. Haddini aşan tavırları nedeniyle, İmparatorluk İblis Ordusu'ndan atılır.

Yoichi Saotome: Ay İblis Timi üyeleri arasında yer alan Yoichi'nin başına bazı üzücü olaylar gelir. Bizzat vampirlerin ailesini öldürdüğüne tanıklık eder.

Guren Ichinose: Moon Demon Company'nin komutanıdır ve ayrıca Japon İmparatorluk İblis Ordusu'nda yarbay olarak görev alır. Yūichirō Hyakuya'nın kaçmasından sonra onu yakalamak için peşine düşer.