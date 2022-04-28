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Giriş Tarihi: 28.4.2022 17:15

Sercan Taştan: Jennifer Lopez’le çalışmak istiyorum

Sercan Taştan: Jennifer Lopez’le çalışmak istiyorum

Başarısıyla adını Avrupa’da da duyuran ve Almanya’da çok sayıda ünlü isimle çalışan kuaför Sercan Taştan, büyük hayranı olduğu Jennifer Lopez’in saçlarını yapabilmek için harekete geçti.

Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da salonları bulunan Sercan Taştan, bir süre önce yerleştiği Almanya'da kısa sürede en çok tercih edilen kuaförler arasına girdi. Ülkenin önde gelen iş kadınları, sanatçıları ve oyuncularıyla çalışan Taştan'ın yeni hedefi; büyük hayranı olduğu dünyaca ünlü yıldız
Jennifer Lopez'le çalışmak.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ
Jennifer Lopez'in saçlarını yapabilmek için harekete geçen Sercan Taştan, ünlü sanatçının ekibiyle irtibat kurdu. Görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Taştan, anlaşma sağlanırsa bir sahne öncesinde Lopez'in saçlarını yapacağını söyledi: "Bugüne dek Türkiye'de ve Almanya'da çok ünlü isimlerle çalıştım. En büyük hayalim, Jennifer Lopez'in saçına Sercan Taştan imzasını atmak. Kendisinin büyük fanıyım. Markamızı Avrupa'da duyurduktan sonra bu hayale bir adım daha yaklaştım. Lopez'in ekibiyle bağlantı kurabildim. İlk görüşmemiz de çok olumlu geçti. Her şey yolunda giderse, bir sahnesinde saçlarını ben yapacağım."

ilandır

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Sercan Taştan: Jennifer Lopez’le çalışmak istiyorum
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