Sercan Taştan: Jennifer Lopez’le çalışmak istiyorum

Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da salonları bulunan Sercan Taştan, bir süre önce yerleştiği Almanya'da kısa sürede en çok tercih edilen kuaförler arasına girdi. Ülkenin önde gelen iş kadınları, sanatçıları ve oyuncularıyla çalışan Taştan'ın yeni hedefi; büyük hayranı olduğu dünyaca ünlü yıldız

Jennifer Lopez'le çalışmak.



GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Jennifer Lopez'in saçlarını yapabilmek için harekete geçen Sercan Taştan, ünlü sanatçının ekibiyle irtibat kurdu. Görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Taştan, anlaşma sağlanırsa bir sahne öncesinde Lopez'in saçlarını yapacağını söyledi: "Bugüne dek Türkiye'de ve Almanya'da çok ünlü isimlerle çalıştım. En büyük hayalim, Jennifer Lopez'in saçına Sercan Taştan imzasını atmak. Kendisinin büyük fanıyım. Markamızı Avrupa'da duyurduktan sonra bu hayale bir adım daha yaklaştım. Lopez'in ekibiyle bağlantı kurabildim. İlk görüşmemiz de çok olumlu geçti. Her şey yolunda giderse, bir sahnesinde saçlarını ben yapacağım."

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