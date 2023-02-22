Serdar öğretmen, sömestr tatilinden döndüğü gün depreme yakalandı

Okulların tatil olması ile memleketi Erzincan'a baba ocağına gelen Hatay'da görev yapan Öğretmen Serdar Karaman, "6 Şubatta sabah Erzincan'dan yola çıktıklarını belirterek, akşam saat 10 gibi Hatay'a evimize girdik yorgunduk çocuklar ile birlikte aynı odada kaldık geceki ilk sarsıntıda dışarı çıkma fırsatımız olmadı" dedi.

BİNA ÇÖKÜNCE TOZ DUMAN O KARANLIK İÇERİSİNDE BİRBİRİMİZİ KONTROL ETTİK

Sarsıntı ile ben hemen yanımda olan 5 yaşında olan oğlumu aldım. Büyük zaten uyanarak yanımıza geldi annesi de en küçük 1,5 yaşında kızımızı aldı koridora doğru yürüdük. Koridordaki lamba sürekli yanardı. Işık olduğu için birbirimizi görerek mutfağın olduğu yere geldik. Sol tarafa dönsek hemen çıkış kapısı biz sağımızda mutfağın olduğu bölümde depremin şiddeti azalınca mutfağın olduğu yerde depremin bitmesini bekledik. O arada tekrar depremin şiddeti artmaya başlayınca binanın çökmesi ve elektriklerin gitmesi aynı anda oldu. Zaten birbirimize çok yakın duruyorduk bina çökünce toz duman o karanlık içerisinde birbirimizi kontrol ettik herhangi birimizde bir şey var mı diye. Çok şükür herhangi birimizde bir şey olmadığını anlayınca rahatladık. Azda olsa bir hava akımı vardı. O yüzden nefes alabildik. Apartmandan bazı sesler alabiliyorduk ama herhalde onlar bizi duyamıyorlardı böylece yardım gelmesini bekledik" dedi.

GÜNDÜZ OLAN İKİNCİ BÜYÜK DEPREME GÖÇÜK ALTINDA YAKALANDIK

Gündüz olan ikinci büyük depreme göçük altında yakalandıklarını belirten depremzede Karaman, "İkinci de çok bir şey hissetmedik zaten göçük altındaydık. Belki kolonlar üzerimize gelir diye korktuk ama bir şey olmadı." diye konuştu.

7 VEYA 8 SAAT GİBİ GELDİ BİZLERE, MEĞERSE 23 SAAT OLMUŞ

Karaman, "Orada ne kadar kaldığımızı bilmiyorum ama sanki 7 veya 8 saat gibi geldi bizlere, meğerse 23 saat olmuş. Memleketim Erzincan'dan depremi duyar duymaz babam, kayınpederim, yeğenlerim ve İstanbul'dan 2 kayınbiraderim geldi. Enkazda iken onların sesini duyduk ama bizler bu kadar kısa sürede Erzincan'dan Hatay'a gelebileceklerini tahmin edemedik, içerisi zifiri karanlık gündüz olmasını bekliyorduk. Deprem 4:15 gibi oldu herhalde sabah 7 gibi güneş doğar diye beklerken meğerse bayağı uzun zaman beklemişiz. Tabi ki güneşi göremediğimiz için saat kavramını tam olarak kavrayamadık. 23 saat geçmiş biz sanki 7 veya 8 saat geçmiş gibi zannederken babamların sesini dışarıdan duyduk. Allah razı olsun bizi enkazdan çıkardılar." ifadelerini kullandı.