Serdivan ASEM’de yangın!

Kısa adı ASEM olan Adapazarı Serdivan Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde bulunan bir işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin söndürmek için seferber olduğu o anlarda olay yerine itfaiye sevk edildi. Alevlerin çevredeki diğer işyerini sıçradığı o anlarda itfaiye yangını kontrol altına aldı. Toplam 12 ekip, 4 arasöz ve 30 personelle yangına müdahale eden itfaiye yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik olay yerine gelerek çalışmaları bizzat yakından takip etti. İşyeri sahipleri 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Başkan Çelik, işyerlerinde çalışan personellerle yakından ilgilendi.