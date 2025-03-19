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Giriş Tarihi: 19.3.2025 14:29 Son Güncelleme: 19.3.2025 14:41

Serdivan ASEM’de yangın!

Sakarya Serdivan İlçesi’nde bulunan ASEM’de bulunan bir mobilya üretimi yapan bir işyerinde çıkan yangında büyüdü. Çevre işyerlerine sıçramaya başlayan alevleri itfaiye güçlükle önledi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Serdivan ASEM’de yangın!

Kısa adı ASEM olan Adapazarı Serdivan Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde bulunan bir işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin söndürmek için seferber olduğu o anlarda olay yerine itfaiye sevk edildi. Alevlerin çevredeki diğer işyerini sıçradığı o anlarda itfaiye yangını kontrol altına aldı. Toplam 12 ekip, 4 arasöz ve 30 personelle yangına müdahale eden itfaiye yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik olay yerine gelerek çalışmaları bizzat yakından takip etti. İşyeri sahipleri 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Başkan Çelik, işyerlerinde çalışan personellerle yakından ilgilendi.

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Serdivan ASEM’de yangın!
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