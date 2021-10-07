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Giriş Tarihi: 7.10.2021

Serebral Palsili çocuklar Üsküdar’da yarıştı

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Serebral Palsili çocuklar Üsküdar’da yarıştı
Üsküdar Belediyesi, Serebral Palsi hastası çocuklar için farkındalık oluşturdu. Belediye ve SEPARİNDER (Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim, Teknoloji, Araştırma, Geliştirme, Rehabilitasyon, İnovasyon ve Sosyal Yardımlaşma Derneği) tarafından 6 Ekim Dünya Serebral Palsi gününe özel etkinlik düzenlendi. Üsküdar sahilinde yapılan ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, serebral palsi hastası çocuklar bisikletleriyle 200 metre pedal çevirerek yarıştı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, dereceye giren çocuklara madalya takdim etti.
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Serebral Palsili çocuklar Üsküdar’da yarıştı
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