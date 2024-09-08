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Giriş Tarihi: 9.9.2024

Serebral palsili Deniz ilk adımını 7 yaşında attı

AA
Serebral palsili Deniz ilk adımını 7 yaşında attı
Adana'da serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan Deniz Güvercin, uzun süren fizik tedavinin ardından ilk adımlarını 7 yaşında attı. Derya ve Harun Güvercin çiftinin oğlu Deniz, doğum esnasında oksijensiz kalması nedeniyle 37 gününü kuvözde geçirdi. Güvercin çifti, aradan geçen sürede evlatlarının durumunda farklılık olduğunu gözlemledi. Götürdükleri hastanede oğullarına serebral palsi teşhisi konulmasıyla Güvercin çifti, evlatlarının bir an önce ayağa kalkabilmesi için yaklaşık 2 yıl önce yaşadıkları Osmaniye'den Adana'ya taşındı. Yoğun bir fizik tedavi sürecinin ardından yaklaşık 10 adım atabiler Deniz, ailesinin de mücadelesiyle ilk adımlarını 7 yaşında attı.
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Serebral palsili Deniz ilk adımını 7 yaşında attı
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