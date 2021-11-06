Serebral palsili Gül’e sürpriz doğum günü

KOCAELİ
'NİN Gebze
ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Serebral Palsi hastası Güldalı Gül'e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Ben De Varım
" projesi kapsamındaki saha çalışmalarında iletişime geçilen Gül'ün 13. yaş günü, Sağlık
ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü personelleri tarafından kutlandı. Gül'e sürpriz yapmak isteyen belediye personeli, çocuğun haberi olmadan evini süsledi. Daha sonra okuldan annesi Altun Gül
ile eve gelen çocuğa doğum günü pastası ve hediyelerle sürpriz yapıldı. Mutluluğu gözlerinden okunan çocuk, annesiyle üzerinde resminin olduğu doğum günü pastasındaki mumlarını üfledi. AA