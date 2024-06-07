Serebral Palsili Mehmet şiirle hayata tutundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası Mehmet Ağca (21), 8 yıl önce babasını kaybetmesine rağmen annesinin de desteğiyle ilk, orta ve lise öğrenimini başarıyla tamamladı. 6 Şubat felaketi sonrası bir süre çadır kentte yaşayan, yürüme ve konuşma engelli Mehmet'i hayata bağlayan en önemli şey ise şiir tutkusu oldu. Geçen yıl temmuzda genç şairin eserlerini beğenen Ritim Sanat Yayınları, Mehmet'in 72 şiirden oluşan "Sessiz Düşler" isimli kitabını basarak okuyucuyla buluşturdu. "Her bir şiir, yaşama dair farklı duygularımı ve düşüncelerimi yansıtıyor. Engelli olmak, hayatı yaşamaya asla engel değildir" diyen Mehmet Ağca şöyle konuştu: "Hepimiz farklı zorluklarla karşılaşabiliriz ama önemli olan pes etmemek ve hedeflerimize ulaşmak için çaba göstermektir. Benim gibi engelli olan ve sesini duyuramayanların sesi olabilmek için buradayım. Hayallerim arasında daha fazla kitap yazmak ve şiirlerimi daha geniş kitlelere ulaştırmak var. Hedefim, edebiyat dünyasında kalıcı bir iz bırakmak ve engelli bireylere ilham kaynağı olabilmek."