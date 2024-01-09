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Giriş Tarihi: 10.1.2024

Serebral palsili Merve, yüzmede 7 madalya kazandı

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Serebral palsili Merve, yüzmede 7 madalya kazandı
Konya'da henüz 2 yaşındayken beyin hasarı sonucu oluşan bir tür rahatsızlık olan serebral palsi teşhisi konulan 18 yaşındaki Merve Hallıoğlu, hastalığına rağmen yüzme sporunda büyük başarı elde etti. Merve'ye serebral palsi teşhisi konulmasının ardından öğretmen olan anne Tanser Hallıoğlu kızını rehabilitasyon merkezine götürdü. Merve burada fizik tedavinin yanı sıra sosyal beceri ve havuz terapisi aldı. Tedaviye olumlu cevap veren Merve yüzmede kendisini giderek geliştirdi. Her geçen gün insanlarla olan iletişimi de gelişen Merve, kırılmadık rekor bırakmadı. Konya Spor Lisesi öğrencisi olan Merve, sayısız madalya ve Türkiye şampiyonlukları elde etti. 11-13 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Merve, 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı. Milli takıma katılım barajını da geçen Merve, artık uluslararası şampiyonalarda da yarışacak.

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Serebral palsili Merve, yüzmede 7 madalya kazandı
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