Seren Dal kimdir, ne iş yapıyor? Zeynep Bastık ile sevgili olduğu iddia edilen Seren Dal kaç yaşında?

Seren Dal Zeynep Bastık aşkı iddiası, gündemi sarstı. Tolga Akış ile ayrıldığını açıklayan Zeynep Bastık, 2. Sayfa iddialarına göre Seren Dal ile sevgili oldu. Sanatçının hayranları, Seren Dal kimdir, Seren Dal kaç yaşında sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
ZEYNEP BASTIK SEREN DAL BİRLİKTE Mİ?
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Tolga Akış ile uzun zamandır sürdürdüğü birlikteliğini geçtiğimiz yıl temmuz ayında evlenerek taçlandırdı. İki ay önce eşi Tolga Akış ile ayrıldığını açıklayan Bastık, 2. Sayfa'da yer alan habere göre İtalya'da fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşıyor.
Sosyal medyada ikilinin yaptığı paylaşımlarla yeni aşk arşivlenmiş oldu.