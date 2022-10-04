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Giriş Tarihi: 4.10.2022 22:39

Seren Dal kimdir, ne iş yapıyor? Zeynep Bastık ile sevgili olduğu iddia edilen Seren Dal kaç yaşında?

Zeynep Bastık Seren Dal sevgili iddiaları gündemi sarstı. Geçtiğimiz aylarda eşi Tolga Akış ile boşanacaklarını açıklayan Zeynep Bastık, iddialar üzerine yeni aşklara yelken açtı. Seren Dal kimdir sorusu da bu sebeple soruluyor. 2. Sayfa haberine göre ikili bir süredir birlikteler. Peki, Seren Dal kaç yaşında? Zeynep Bastık ile sevgili olduğu iddia edilen Seren Dal kimdir? İşte detaylar…

Seren Dal kimdir, ne iş yapıyor? Zeynep Bastık ile sevgili olduğu iddia edilen Seren Dal kaç yaşında?

Seren Dal Zeynep Bastık aşkı iddiası, gündemi sarstı. Tolga Akış ile ayrıldığını açıklayan Zeynep Bastık, 2. Sayfa iddialarına göre Seren Dal ile sevgili oldu. Sanatçının hayranları, Seren Dal kimdir, Seren Dal kaç yaşında sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

ZEYNEP BASTIK SEREN DAL BİRLİKTE Mİ?

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Tolga Akış ile uzun zamandır sürdürdüğü birlikteliğini geçtiğimiz yıl temmuz ayında evlenerek taçlandırdı. İki ay önce eşi Tolga Akış ile ayrıldığını açıklayan Bastık, 2. Sayfa'da yer alan habere göre İtalya'da fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşıyor.

Sosyal medyada ikilinin yaptığı paylaşımlarla yeni aşk arşivlenmiş oldu.

SEREN DAL KİMDİR?

Seren Dal, Kein adlı fotoğrafçılık stüdyosunun kurucusudur. Almanya, İtalya ve Türkiye'de hizmet vermektedir. 9 Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2008 yılında mezun oldu.

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Seren Dal kimdir, ne iş yapıyor? Zeynep Bastık ile sevgili olduğu iddia edilen Seren Dal kaç yaşında?
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