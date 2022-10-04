Seren Dal kimdir, ne iş yapıyor? Zeynep Bastık ile sevgili olduğu iddia edilen Seren Dal kaç yaşında?

Seren Dal Zeynep Bastık aşkı iddiası, gündemi sarstı. Tolga Akış ile ayrıldığını açıklayan Zeynep Bastık, 2. Sayfa iddialarına göre Seren Dal ile sevgili oldu. Sanatçının hayranları, Seren Dal kimdir, Seren Dal kaç yaşında sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...