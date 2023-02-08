Sergül hemşire ve 2 çocuğu öldü

Hatay'da hemşire Sergül Yıldız Nazik, eşi ve iki çocuğu ile birlikte enkaz altında kaldı. Sergül hemşire ve 2 çocuğundan acı haber geldi. Eşi Mehmet öğretmen ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketinin bilançosu ağırlaşırken acı haberler de geliyor. Hatay'da ikamet eden Sergül hemşire ile Mehmet öğretmen 2 çocukları ile birlikte enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sonucu Mehmet öğretmen enkazdan ağır yaralı olarak çıkarılırken, Sergül hemşire ve 2 evladının cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba Mehmet Nazik'in 2018 yılında sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise duygulandırdı. Nazik, yaptığı paylaşımda, annesini ve eşini sağına ve soluna alarak çektirdiği fotoğrafa, "İyi ki varsınız annelerin en güzelleri" notunu düşmüş.