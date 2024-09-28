Serhat Akın’a saldırıyla ilgili 2 kişi yakalanmıştı: Savcılık 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı

Beykoz Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti. Silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın hastanedeki ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı. Öte yandan, Akın'a silahlı saldırıda bulunan şüphelilerin yakalanması için polisin çalışması sürüyor. Şüphelinin bir süre Serhat Akın'ın program yaptığı binadan çıkış yapmasını beklediği öğrenildi.

5 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Polisinin olayla ilgili yaptığı çalışmalarda şüphelilere yardım yataklık ettiği değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin olayı yapan şüpheliyi olay yerine getiren aracı kullanan korsan taksici olduğu diğerinin ise şüphelilerin kaçarken kaskını değiştirdiği evin sahibi olduğu öğrenildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya gizlilik kararı alındı. Ayrıca olayda 5 şüpheli hakkında yakalama kararı alındığı bildirildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konuyla ilgili bakan Ali Yerlikaya açıklama yapmıştı. Yerlikaya yaptığı açıklamada; "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde: Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." Dedi