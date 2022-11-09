Serhat Bayraktutan Ağrı’daki trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Kaza, 7 Kasım 2022'de Tutak ilçe girişindeki rampalarda meydana geldi. Kenan Solmaz yönetimindeki şeker pancarı yüklü kamyon devrildi. Bunun üzerine bölgede önlem alan ekipler, trafiği tek şeritten verdi. Kazayla ilgili çalışmalar sürerken, Van'dan Ankara'ya gitmekte olan Abdulkerim Kınay yönetimindeki 34 EG 1164 plakalı 'Van Yolu' firmasına ait yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs, Emrah Solmaz ve Eşref Tutak'a, ardından da önüne çıkan TIR'a çarptı. Karşı şeride geçen otobüs, yan yatan kamyonun kaldırılmasında çalışan kepçeye, ardından da kamyona çarptı. Kazayla birlikte otobüs, TIR ve kamyon alev aldı. Alevlerin sardığı otobüsteki bazı yolcular camlardan atlayarak kurtuldu.

Meydana gelen kazada otobüs şoförü Abdulkerim Kınay ile birlikte 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 21 kişi de yaralandı. Kazada yanarak tanınmaz hale gelen kişiler için cesetlerden ve ailelerinden örnekler alındı. Örnekler, DNA testi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. DNA testinin ardından cenazeler ailelerine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden 7 kişiden biri olan Kafkas Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Serhat Bayraktutan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Van'ın Özalp ilçesine bağlı Çamurlu köyüne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Bayraktutan'ın cenazesi, akşam saatlerinde, çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreni ile gözyaşları arasında toprağa verildi.

DİPLOMASINI ALMAYA GİDİYORDU, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Geçen yıl mezun olan Bayraktutan, diplomasını almak için yola çıktı, ancak Tutak ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti.