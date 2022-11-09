Haberler Yaşam Haberleri Serhat Bayraktutan Ağrı'daki trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Yürek yakan detay ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 9.11.2022 20:42

Serhat Bayraktutan Ağrı'daki trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR ve yan yatan şeker pancarı yüklü kamyona çarptığı kazada hayatını kaybeden 7 kişiden biri olan Kafkas Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği mezunu Serhat Bayraktutan (23), memleketi Van'ın Özalp ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Bayraktutan'ın, geçen yıl mezun olduğu üniversiteden diplomasını almak için yola çıktığı öğrenildi.

DHA
Serhat Bayraktutan Ağrı’daki trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Kaza, 7 Kasım 2022'de Tutak ilçe girişindeki rampalarda meydana geldi. Kenan Solmaz yönetimindeki şeker pancarı yüklü kamyon devrildi. Bunun üzerine bölgede önlem alan ekipler, trafiği tek şeritten verdi. Kazayla ilgili çalışmalar sürerken, Van'dan Ankara'ya gitmekte olan Abdulkerim Kınay yönetimindeki 34 EG 1164 plakalı 'Van Yolu' firmasına ait yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs, Emrah Solmaz ve Eşref Tutak'a, ardından da önüne çıkan TIR'a çarptı. Karşı şeride geçen otobüs, yan yatan kamyonun kaldırılmasında çalışan kepçeye, ardından da kamyona çarptı. Kazayla birlikte otobüs, TIR ve kamyon alev aldı. Alevlerin sardığı otobüsteki bazı yolcular camlardan atlayarak kurtuldu.

Meydana gelen kazada otobüs şoförü Abdulkerim Kınay ile birlikte 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 21 kişi de yaralandı. Kazada yanarak tanınmaz hale gelen kişiler için cesetlerden ve ailelerinden örnekler alındı. Örnekler, DNA testi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. DNA testinin ardından cenazeler ailelerine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden 7 kişiden biri olan Kafkas Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Serhat Bayraktutan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Van'ın Özalp ilçesine bağlı Çamurlu köyüne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Bayraktutan'ın cenazesi, akşam saatlerinde, çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreni ile gözyaşları arasında toprağa verildi.

DİPLOMASINI ALMAYA GİDİYORDU, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
Geçen yıl mezun olan Bayraktutan, diplomasını almak için yola çıktı, ancak Tutak ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT düzenlemesi açıklaması!
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ilk adımı atıldı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret zammı için düğmeye bastı
Son dakika: Kuduz olan çocuk hayatını kaybetti!
SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiren 'Torba yasa' Resmi Gazete'de! KYK borçları, sicil affı, fatura desteği...
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ile 6 tabloda tüm maaşlar! 2023 Ocak zammı ve emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
EYT SON DAKİKA BUGÜN || EYT yasası nedir, kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak? 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için düzenlemede son viraj!
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
KYK BURS BAŞVURU E-DEVLET EKRANI: 2022 GSB açıklaması ile KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru ekranı açıldı mı, şartları nelerdir? İşte tüm bilgiler
SON DAKİKA | Meral Akşener için bomba '14 Kasım' iddiası: CHP'li Yarkadaş canlı yayında açıkladı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Serhat Bayraktutan Ağrı'daki trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Yürek yakan detay ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA