Serhat uyuşturucu çetelerinin alacak-verecek meselesine kurban gitmiş

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak'ta bir apartmanın girişinde 5 gün önce gece saatlerinde meydana gelen olayda, Serhat Özkaya ile Cüneyt Özgür silahlı saldırıya uğradı. Sırtından vurulan Özkaya, olay yerinde hayatını kaybederken durumu ağır olan Özgür'ün ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

UYUŞTURUCU ÇETELERİ ÇATIŞMIŞ

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu olayı Sinan Atmaca'nın gerçekleştirdiğini ve her iki taraftan da olaya karışan şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Çok sayıda adrese baskın düzenleyen polis, katil zanlısı Atmaca ile birlikte olaya karışan aralarında 6 kadının da bulunduğu 17 kişiyi gözaltına aldı. Olayın iki uyuşturucu çetesi arasında meydana gelen alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirtildi. Suç makinesi kadınların da cinayete iştirak ettikleri, katil zanlısının saklanmasına yardımcı oldukları öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER'

Katil zanlısı Sinan Atmaca'nın kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından 41 adet suç kaydının olduğu, kadın şüphelilerin de birer suç makinesi olduğu belirtildi. Katil zanlısının evinde yapılan aramada ise biri kurusıkı olmak üzere 2 adet tabanca, metamfetamin ile uyuşturucu hap ele geçirildi. 6'sı kadın 16 şüpheli adliyeye sevk edilirken, katil zanlısı Atmaca'nın işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.