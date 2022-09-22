Seri cinayetler işlemişti! 2 polisi yaralayan Güven Güler adliyeye sevk edildi

Başakşehir ve Küçükçekmece'de işlediği seri cinayet ve yaralama olaylarının ardından iki polisi yaralayan ve saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorgusunun ardında resmi ifade vermeyi reddederek "Susma" hakkını kullandı. Güven Güler'in yaptıkları dehşete düşürmeye devam ediyor. Son olarak katil zanlısıyla ilgili şoke eden bir gerçek daha çıkması üzerine soruşturma bir gün daha uzatıldı. Katil zanlısı Güven Güler ile birlikte 2 kişi hakkında bir gün daha gözaltı kararı alındı. Her biri dehşete düşüren olayların ardından ekiplerin peşine düştüğü Güler, Başakşehir'deki bir viyadük altında yakalanmıştı. Yakalandığı yerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Güler, viyadüğün altında bulunan bir kanalın içinde saklandığı belirlendi. Kanalın içine giren Cinayet ekipleri zanlıyı yakalayıp dışarı çıkarttılar. Yakalanan katilin ilk sözleri 'Ben yapmadım' oldu.

"EVDE YOK DEDİ ÖLDÜRDÜ"

Güven Güler'den sonra gözaltına alınan arkadaşı 17 yaşındaki A.Ü. ise poliste verdiği ifadesinde şüphelinin işlediği iki cinayette ve polisler dahil yaralama olaylarında yanında olduğunu itiraf etti. 17 yaşındaki A.Ü. ifadesinde şüpheliyle Ergül Maden'i öldürdükten sonra yolda karşılaştığını anlatarak "Bana Küçükçekmece'de bir arkadaşımıza gitmemiz gerektiğini söyledi. Birlikte oraya gittik. Kapıyı babası açtı. Ona arkadaşımızı sorduğumuzda bize "Onu ne yapacaksınız. Evde yok" deyince Güven silahını çekerek onu vurdu." dedi. A.Ü. daha sonra onunla birlikte oradan kaçtıklarını anlattı.

"YENGESİ EVE ALMADI ÖLDÜRDÜ"

Bu cinayetin ardından Güven Güler'in amcasının evine gittiklerini anlatan A.Ü. " Orada kapıyı yengesi açtı. İçeri girmek istedi. Onu içeri almak istemeyince silahını çıkarıp ona ateş etti. Silah sesi üzerine üst kattan iki kişi indi. Onlara da ateş etti. Sonra oradan hızla uzaklaştık." dediği belirtildi. Daha sonra kaçarken Fatih bölgesinde polislerle karşılaştıklarını anlatan A.Ü. "Bize polis olduklarını söyleyerek yaklaştılar ve kimlik göstermemizi istediler. Yine silahını çekerek onlara ateş etmeye başladı. Ben bütün olaylara tanıklık ettim." dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli Güven Güler ve beraberindeki 3 diğer şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.