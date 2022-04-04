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Giriş Tarihi: 4.4.2022 17:03 Son Güncelleme: 4.4.2022 17:10

Seri hırsızlıktan aranıyordu... Yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Seri hırsızlıktan aranıyordu... Yakalandı

İstanbul’da çok sayıda adrese girerek seri hırsızlık olayları gerçekleştiren bir kişi yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul Polisi; girdiği adreslerden hırsızlık yapan K.Y.'nin açık kimliğini güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tespit etti. Çok sayıda adrese girerek çok sayıda kişiyi mağdur eden K.Y., Eyüp Sultan İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Hırsızlık" başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü kaydı olduğu iddia edilen K.Y. emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından "İş Yerinden Hırsızlık, Kurumdan Hırsızlık ve Açıktan Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seri hırsızlıktan aranıyordu... Yakalandı | Video

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Seri hırsızlıktan aranıyordu... Yakalandı
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