İstanbul Polisi; girdiği adreslerden hırsızlık yapan K.Y.'nin açık kimliğini güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tespit etti. Çok sayıda adrese girerek çok sayıda kişiyi mağdur eden K.Y., Eyüp Sultan İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Hırsızlık" başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü kaydı olduğu iddia edilen K.Y. emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından "İş Yerinden Hırsızlık, Kurumdan Hırsızlık ve Açıktan Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seri hırsızlıktan aranıyordu... Yakalandı | Video