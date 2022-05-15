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Giriş Tarihi: 15.5.2022 11:14 Son Güncelleme: 15.5.2022 12:14

Seri imalatta suçüstü yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Seri imalatta suçüstü yakaladılar

İstanbul’da bir kişi; tütün sarma makinesiyle seri bir şekilde kaçak sigara imalatı yaparken Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Pendik İlçesi'ne bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde seri bir şekilde kaçak sigara imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti. Adrese baskın yapıldı. İş yerinin sorumlusu M.A. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Seri imalatta suçüstü yakaladılar | Video

Adreste yapılan aramalarda 400 adet kaçak sigara, bir tütün sarma makinesi ve 68,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. M.A. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü adli işlem yapıldı.

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Seri imalatta suçüstü yakaladılar
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