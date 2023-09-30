Seri Katil Dizileri Listesi - Yerli ve Yabancı En İyi ve Ünlü Seri Katil Dizileri

Seri katil dizileri listesi oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri şüphesiz ki senaryo ve oyunculuklardır. Bir seri katil dizisinin başarılı olması ve seyircinin ilgisini çekmesi bu nitelikler olmazsa olmaz gibidir. Dünyada ve Türkiye'de çok başarılı seri katil dizi ve filmleri çekilmiştir. Bunlar arasından seri katil dizileri listesi yapmak mümkündür. İşte yerli ve yabancı en iyi ve ünlü seri katil dizileri…

Seri Katil Dizileri Listesi

Seri katil dizileri pek çok ilginç karakteri konu alarak bu türe olan ilgiyi yüksek tutmakta. Dünyada yaşanan seri katil faaliyetleri edebiyat ve sinemada da bir konu olarak ilgi çekici biçimlerde çok uzun yıllardır konu alınıyor.

Dünyada yapılmış bilinen ve sevilen seri katil dizileri aşağıda listelenmiştir.

Dexter

Midhunter

Hannibal

Bates Motel

True Detective

The Following

Criminal Minds

Yerli ve Yabancı pek çok seri katil dizisi olsa da bunlar arasında bazıları diğerlerinden daha popüler ve başarılı yapımlar oldukları için sıyrılmayı başarırlar.

Aşağıda listelenen diziler hem yerli hem yabancı olarak en başarılı ve popüler dizilerin bir derlemesidir.

Yabancı Seri Katil Dizileri

Dexter (ABD): Dexter Morgan'ın seri katil olarak yaşadığı gizli hayatı konu alan bu dizi, popülerliği ve etkileyici karakterlerin oldukça başarılı oyunculuklarıyla dünya çapında bir ün kazandı.

Dexter Morgan'ın seri katil olarak yaşadığı gizli hayatı konu alan bu dizi, popülerliği ve etkileyici karakterlerin oldukça başarılı oyunculuklarıyla dünya çapında bir ün kazandı. Mindhunter (ABD): Gerçek suç vakalarından konuları ele alan bu dizi, FBI ajanlarının seri katillerin zihinsel şemalarını çıkarmak için yaptıkları araştırmaları merkez alır.

Gerçek suç vakalarından konuları ele alan bu dizi, FBI ajanlarının seri katillerin zihinsel şemalarını çıkarmak için yaptıkları araştırmaları merkez alır. Hannibal (ABD): Dr. Hannibal Lecter'ı konu alan dizi, psikopat bir seri katilin çok başarılı bir psikiyatrist olarak çalışmasını ve FBI ajanlarıyla olan ilişkisi üzerine kuruludur.

Dr. Hannibal Lecter'ı konu alan dizi, psikopat bir seri katilin çok başarılı bir psikiyatrist olarak çalışmasını ve FBI ajanlarıyla olan ilişkisi üzerine kuruludur. Criminal Minds (ABD): BAU ekibi, seri katilleri zihinsel özellikleriyle derinlemesine inceleyerek suçları çözmeye çalışır.

BAU ekibi, seri katilleri zihinsel özellikleriyle derinlemesine inceleyerek suçları çözmeye çalışır. The Fall (İngiltere): Bir seri katilin peşine takılmış olan dedektifin ve ondan başarılı bir şekilde kaçan katilin aksiyon dolu hikayesini anlatan bu İngiliz dizisinde Gillian Anderson ve Jamie Dornan gibi ünlü oyuncular yer almaktadır.

Bir seri katilin peşine takılmış olan dedektifin ve ondan başarılı bir şekilde kaçan katilin aksiyon dolu hikayesini anlatan bu İngiliz dizisinde Gillian Anderson ve Jamie Dornan gibi ünlü oyuncular yer almaktadır. Mindhunter (ABD): FBI Behavioral Science Unit adlı ekibin gerçek hayatta yer alan suç vakalarını incelediği bu dizide ünlü seri katillerle ilgili ciddi araştırmalar yapılmaktadır.

FBI Behavioral Science Unit adlı ekibin gerçek hayatta yer alan suç vakalarını incelediği bu dizide ünlü seri katillerle ilgili ciddi araştırmalar yapılmaktadır. True Detective (ABD): Her sezonda farklı bir hikayenin işlendiği ve karakter kadrosunun değişikliğe gittiği bu antoloji dizisinde, faili meçhul cinayetlerle ilgilenen dedektiflerin öyküleri anlatılır.

Yerli Seri Katil Dizileri

Şahsiyet: Seri Katil dizileri arasında çok başarılı bir Türk yapımı olan Şahsiyet dizisinde Alzheimer hastası Agah, yıllardır incelikle dokuduğu cinayeti işlemeye karar verir. Bu kararında hastalığı da önemli bir rol oynar.

Kanıt: İstanbul Emniyet Müdürlüğünde cinayet masasından Başkomiser Orhan ve Komiser selim her hafta bir cinayeti çözmek için çabalamaktadırlar. Dizinin temelinde seri katil olgusu ele alınmasa bile içinde seri katil cinayetleri içiren bölümler de bulunur.

Behzat Ç: Behzat Ç' de tıpkı Kanıt dizisi gibi polisiye kategorisindeki bir dizidir. Fakat dizinin ikinci sezonunda "Kesik Parmak Cinayetleri" adı altında bir seri katil öyküsü ele alınır. Dizi tüm bu cinayetleri çözerken kara mizah ile suç öğelerini çok güzel birleştirmektedir