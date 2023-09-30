Seri Katil Dizileri Listesi - Yerli ve Yabancı En İyi ve Ünlü Seri Katil Dizileri

Seri katil dizileri listesi oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri şüphesiz ki senaryo ve oyunculuklardır. Bir seri katil dizisinin başarılı olması ve seyircinin ilgisini çekmesi bu nitelikler olmazsa olmaz gibidir. Dünyada ve Türkiye'de çok başarılı seri katil dizi ve filmleri çekilmiştir. Bunlar arasından seri katil dizileri listesi yapmak mümkündür. İşte yerli ve yabancı en iyi ve ünlü seri katil dizileri…
Seri katil dizileri pek çok ilginç karakteri konu alarak bu türe olan ilgiyi yüksek tutmakta. Dünyada yaşanan seri katil faaliyetleri edebiyat ve sinemada da bir konu olarak ilgi çekici biçimlerde çok uzun yıllardır konu alınıyor.
Dünyada yapılmış bilinen ve sevilen seri katil dizileri aşağıda listelenmiştir.
Yerli ve Yabancı pek çok seri katil dizisi olsa da bunlar arasında bazıları diğerlerinden daha popüler ve başarılı yapımlar oldukları için sıyrılmayı başarırlar.
Aşağıda listelenen diziler hem yerli hem yabancı olarak en başarılı ve popüler dizilerin bir derlemesidir.
Şahsiyet: Seri Katil dizileri arasında çok başarılı bir Türk yapımı olan Şahsiyet dizisinde Alzheimer hastası Agah, yıllardır incelikle dokuduğu cinayeti işlemeye karar verir. Bu kararında hastalığı da önemli bir rol oynar.
Kanıt: İstanbul Emniyet Müdürlüğünde cinayet masasından Başkomiser Orhan ve Komiser selim her hafta bir cinayeti çözmek için çabalamaktadırlar. Dizinin temelinde seri katil olgusu ele alınmasa bile içinde seri katil cinayetleri içiren bölümler de bulunur.
Behzat Ç: Behzat Ç' de tıpkı Kanıt dizisi gibi polisiye kategorisindeki bir dizidir. Fakat dizinin ikinci sezonunda "Kesik Parmak Cinayetleri" adı altında bir seri katil öyküsü ele alınır. Dizi tüm bu cinayetleri çözerken kara mizah ile suç öğelerini çok güzel birleştirmektedir