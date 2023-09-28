Seri operasyonlarla ele geçirdiler… Hayvan tahnitleri de var…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Fatih, Kadıköy ve Bahçelievler İlçeleri'nde peş peşe seri "Tarihi Eser" operasyonları düzenledi. 11 kişi "2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" ve "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda Urartular Dönemi'ne ait olan iki küp, 134 kitap, kitap fişi, kubur içinde el yazması, rulo halinde el yazması, buhurdan, rahle, sofralık, tekke işi tef, şamdan, Roma Dönemi'ne ait sikke ve obje ele geçirildi.

AKREP TAHNİTİ BİLE VAR

Operasyonlarda bazı hayvan tahnitleri (Doldurulmuş ve İlaçlanmış Hayvan Ölüsü) de bulundu. Bulunan yedi yılan derisi, kuş tahniti, akrep tahniti ve keçi boynuzlarına da el konuldu. Ayrıca baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; Osmanlı Dönemi'ne ait olan 24 tapu senedi, 128 mühür ve mühür kalıbı, iki bin 752 sikke ve sikke kalıbı, 381 metal obje ve obje kalıbı ile farklı boyutlarda 12 terazi de ele geçirildi.