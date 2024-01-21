Seri operasyonlarla uyuşturucu temizliği yaptılar! Aileler teşekkür etti…

"Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına ve uyuşturucu çetelerine yönelik peş peşe seri operasyonlar düzenleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, son bir aylık süre içerisinde uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahalleler başta olmak üzere Bağcılar İlçesi'nde adeta uyuşturucu temizliği yaptı. Bağcılar İlçesi'ne bağlı 100. Yıl, Barbaros, Göztepe, Güneşli, Demir Kapı, İnönü, Kemal Paşa, Kirazlı, Mahmutbey ve Yeni Mahalle Mahalleleri'nde son bir aylık sürede 10 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kararlılıkla yapılan seri baskınlarla; uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu ve gençlerin hedef alındığı Bağcılar İlçesi'nde son bir aylık süre içerisinde uyuşturucuya büyük darbe vuruldu.

DÖRT KİLOGRAMDAN FAZLASI BONZAİ

10 ilçede düzenlenen operasyonlarda 18 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. 15 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Üç uyuşturucu madde satıcısı ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonlarda dört kilo 402 gram sentetik uyuşturucu Bonzai olmak üzere toplamda 12 kilo 226 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskın düzenlenen adreslerde dokuz bin 92 uyuşturucu hap da bulundu. Uyuşturucu gelirlerine de el konuldu. 154 bin lira, iki bin 360 dolar ve 78 euro nakit para ele geçirildi. Altı farklı türdeki uyuşturucu maddeler imha edildi. Paketlenerek satışa hazırlanmış uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan sekiz hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 18 cep telefonu da bulundu.

SİLAH VE TÜFEKLERİ DE ELE GEÇİRDİLER

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen seri uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda kilitli şeffaf poşet ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, uyuşturucu maddeler ve suç gelirleri dışında diğer suç unsurlarını da ele geçirerek İstanbul genelinde olası suçların önlenmesinde büyük katkı sağladı.

Operasyonlarda dört pompalı tüfek, altı ruhsatsız silah ve 148 mermi bulundu. Özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu madde satıcılarına düzenlenen başarılı operasyonlar ve uyuşturucu madde satıcılarının tutuklanması sonrası aileler, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür telefonları açarak operasyonları yapan polislere ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a teşekkür etti.