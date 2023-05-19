İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Şişli, Esenyurt, Zeytinburnu, Pendik, Avcılar, Kadıköy, Eyüp Sultan, Silivri ve Başakşehir İlçeleri'nde peş peşe seri operasyonlar düzenledi. Dokuz ayrı operasyonda 18 uyuşturucu madde satıcısı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 14 kilo 750 gram Hint Keneviri, 86 kilogram Metamfetamin maddesi, 178 bin 716 uyuşturucu hap, 14 kilo 953 gram Kokain maddesi, yedi kilo 840 gram Eroin maddesi, 13 kilo 593 gram uyuşturucu madde, iki ruhsatsız tabanca, 25 mermi ve dört hassas terazi ele geçirildi. 18 uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 2023 yılında İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan iki bin 72 uyuşturucu madde satıcısının tutuklandığı ifade edildi.

Seri operasyonlarla yakalandılar… 140 kilogram zehir ele geçirildi | Video