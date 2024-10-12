Seri saldırgana 165 yıl hapis istemi

İstanbul Esenyurt'ta geçen yıl ocak ayında sokak sokak gezip önüne gelen 10 kişiyi bıçakladıktan sonra yakalanınca 'Pişmanım' diyen Abdullah Ören'in (27), kasten öldürmeye teşebbüs ve silahlı yağma suçlarından 100 yıldan 165 yıla kadar hapsi talep edildi. 2'si ağır 10 kişiyi bıçaklayan saldırgan emniyetteki ifadesinde, "Sokaklarda kaldığım için yanımda bıçak taşıyorum. Mağdur ettiğim kişileri tanımıyorum. Bir anlık öfke ile şahısları bıçakladım. Öldürme niyetim yoktu" diyerek kendini savunmuştu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında fezlekesini yazdı. Başsavcılık fezlekesinde bıçaklanan insan sayısına dikkat çekilerek bıçaklama eyleminin bir anlık öfkeyle yapılacak bir eylem olmadığına değindi. Savcılık ayrıca vatandaşların kamuya açık alanlarda özgürce seyahat etmelerinin engellendiği de vurguladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede şüpheli hakkında 100 yıldan 165 yıla kadar hapis talep edildi.