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Giriş Tarihi: 26.12.2021 14:01 Son Güncelleme: 26.12.2021 14:06

Seri suç makineleri, operasyonla yakalandı!

ABBAS ÇAKAR
Seri suç makineleri, operasyonla yakalandı!

Önce otomobil çaldılar, arından bir fabrikaya girip çelik kasayı boşalttılar. Son olaral bir iş adamını evinden çıktığı sırada gasp eden ve 1 milyon para ile kayıplara karışan 4 kişi, Kocaeli Polisinin sıkı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Körfez İlçesinde, 2 hafta öne bir otomobil hırsızlığı ile başlayan suç serisini, bir gün sonra Dilovası İlçesinde bir fabrikadan çelik kasa hırsızlığı ile devam ettiren ve 20 Aralık'ta'da Gebze İlçesinde bir iş adamını gasp ederek 1 milyon parasını aldıkları tespit edilen 4 kişi, Gebze ve Dilovası ilçelerinde düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

1 MİLYON LİRAYI GASP ETTİLER
Kocaeli Körfez İlçesinde, 8 Aralık 2021 günü park halinde iken çalınan bir otomobil, bir gün sonra Dilovası İlçesinde bulunan bir fabrikadan çelik kasa hırsızlığına karıştı. Kocaeli Polisi her iki olay ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. 20 Aralık günü ise Gebze'de bir iş adamı, evinden çıktığı esnada silahlı kişiler tarafından gasp edilerek, elinde bulunan çantasındaki 1 milyon para alındı. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu her 3 olayında aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

TESPİT EDİLDİLER
Kocaeli Polisi, MOBESE ve güvenlik kamerlarından yapmış oldukları incelemeler ve olay yerinden alınan parmak izlerinden yola çıkarak, park halindeki bir otomobili çalan, bir fabrikaya girerek çelik kasadaki 50 bin TL para ile 2 tabancayı alan ve son olarak iş adamını gasp ederek 1 milyon TL para ile ortadan kaybolan 4 kişiyi tespit etti.

OPERSYON İLE YAKALANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilovası ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyon sonucu F.A. (25), A.Y. (36) ve benzer suçlardan sabıkalı oldukları belirlenen F.Y. (32) ve İ.Ç. (51) isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

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Seri suç makineleri, operasyonla yakalandı!
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