Seri suç makineleri, operasyonla yakalandı!

Kocaeli Körfez İlçesinde, 2 hafta öne bir otomobil hırsızlığı ile başlayan suç serisini, bir gün sonra Dilovası İlçesinde bir fabrikadan çelik kasa hırsızlığı ile devam ettiren ve 20 Aralık'ta'da Gebze İlçesinde bir iş adamını gasp ederek 1 milyon parasını aldıkları tespit edilen 4 kişi, Gebze ve Dilovası ilçelerinde düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

1 MİLYON LİRAYI GASP ETTİLER

Kocaeli Körfez İlçesinde, 8 Aralık 2021 günü park halinde iken çalınan bir otomobil, bir gün sonra Dilovası İlçesinde bulunan bir fabrikadan çelik kasa hırsızlığına karıştı. Kocaeli Polisi her iki olay ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. 20 Aralık günü ise Gebze'de bir iş adamı, evinden çıktığı esnada silahlı kişiler tarafından gasp edilerek, elinde bulunan çantasındaki 1 milyon para alındı. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu her 3 olayında aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

TESPİT EDİLDİLER

Kocaeli Polisi, MOBESE ve güvenlik kamerlarından yapmış oldukları incelemeler ve olay yerinden alınan parmak izlerinden yola çıkarak, park halindeki bir otomobili çalan, bir fabrikaya girerek çelik kasadaki 50 bin TL para ile 2 tabancayı alan ve son olarak iş adamını gasp ederek 1 milyon TL para ile ortadan kaybolan 4 kişiyi tespit etti.

OPERSYON İLE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilovası ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyon sonucu F.A. (25), A.Y. (36) ve benzer suçlardan sabıkalı oldukları belirlenen F.Y. (32) ve İ.Ç. (51) isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.