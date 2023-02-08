"Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu Komandoları" deprem bölgesine gönderildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle AFAD koordinesinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Kastamonu'da eğitim gören 2 bin 700 komando bölgeye gönderildi.

Sabah saatlerinden itibaren Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı nizamiyesinden çıkış yapan komandoları taşıyan otobüsler deprem bölgesine hareket etti. Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığından 2 bin 700 komando, Alay Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik komutasında deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarında görev yapacak.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına katılacak olan komandoları taşıyan bazı otobüslerin önüne, "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu Komandoları" yazıldı.

Şehit Şerife Bacı, Milli Mücadele Döneminde Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden kağnılarla cepheye cephane taşırken soğuktan çocuğuyla birlikte şehit düşmüştü. Komandolar bu vesileyle Milli Mücadele Döneminde şehit olan Şehit Şerife Bacı da yad etmiş oldu.