Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un köy evine silahlı saldırı iddiası: Başsavcılıktan açıklama geldi! Asılsız ve...

Giriş Tarihi: 21.04.2026 14:58 Son Güncelleme: 21.04.2026 17:06

Antalya'da Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine silahla ateş açıldığı iddialarına ilişkin Serik Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
  • ABONE OL

Geçen hafta CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine silahla ateş açıldığı iddiaları üzerine Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "'Belediye başkanının evi kurşunlandı' şeklinde gerçeğe aykırı olarak bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer aldığı görülmüş olup, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, gerçeğe aykırı bilgi yaydığı tespit edilen ilgili basın yayın organları ve sosyal medya hesapları hakkında TCK 217/A kapsamında ayrıca tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

#ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA